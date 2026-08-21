استانادا مەكتەپ جارمەڭكەلەرى ءوتىپ جاتىر: قاجەتتى زاتتاردى قايدان ارزان الۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - استانانىڭ بارلىق اۋدانىندا 1-31 -تامىز ارالىعىندا مەكتەپ جارمەڭكەلەرى ۇيىمداستىرىلادى.
مۇندا ەلوردا تۇرعىندارى جاڭا وقۋ جىلىنا قاجەتتى تاۋارلاردى قولجەتىمدى باعادا ساتىپ الا الادى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
قازىر جارمەڭكەلەر قالانىڭ ءار اۋدانىندا ءوتىپ جاتىر. ساۋدا ورىندارىنا كۇن سايىن 200 دەن 400 گە دەيىن ادام كەلىپ، كەڭسە تاۋارلارىن، مەكتەپكە قاجەتتى كەرەك-جاراقتارىن جانە وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىنا قاجەتتى باسقا دا زاتتاردى ساتىپ الىپ جاتىر.
جارمەڭكەلەر ءار دەمالىس سايىن مىنا ورىنداردا جۇمىس ىستەيدى:
• سارىارقا» اۋدانى - «راحمەت» س و و، ن. تىلەنديەۆ داڭعىلى، 15؛
• نۇرا اۋدانى - «Magnum» سۋپەرماركەتى، تۇران كوشەسى، 55د، سونداي-اق «era bazary»، قورعالجىن تاسجولى، 96؛
• الماتى اۋدانى - «گۇلجان» س ءۇ، ابىلاي حان داڭعىلى، 34 جانە «استانا مولل» س و و، تاۋەلسىزدىك داڭعىلى، 34؛
• سارايشىق اۋدانى - ءار سەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى «جىبەك جولى» س و و، ا. بايتۇرسىنوۆ كوشەسى، 34 جانە «Damu Mall» س و و، جۇمەكەن ناجىمەدەنوۆ كوشەسى، 26؛
• بايقوڭىر اۋدانى - «ايماق-تاۋ» س ءۇ، س. سەيفۋللين كوشەسى، 45/1.
- مەكتەپ جارمەڭكەلەرىمەن قاتار ەلوردادا الەۋمەتتىك از قامتىلعان وتباسىلاردان شىققان بالالارعا قولداۋ كورسەتۋگە باعىتتالعان «مەيىرىمدى الاقان» قايىرىمدىلىق اكسياسى دا ءوتىپ جاتىر. ءىرى ساۋدا ورتالىقتارىندا ارنايى جاشىكتەر قويىلىپ، قالا تۇرعىندارى وعان مەكتەپكە ارنالعان كەرەك-جاراقتارى مەن وقۋ جىلىنا قاجەتتى باسقا دا زاتتاردى تاپسىرا الادى،- دەيدى ۇيىمداستىرۋشىلار.
كومەك جيناۋعا ارنالعان جاشىكتەر مىنا مەكەنجايلاردا ورنالاسقان:
• نۇرا اۋدانى - «سارىارقا» س و و، تۇران داڭعىلى، 24؛
• بايقوڭىر اۋدانى - «ايماق-تاۋ» س ءۇ، س. سەيفۋللين كوشەسى، 45/1؛
• سارايشىق اۋدانى - «Damu Mall» س و و، جۇمەكەن ناجىمەدەنوۆ كوشەسى، 26؛
• الماتى اۋدانى - «ارۋجان» س و و، ءى. جانسۇگىروۆ كوشەسى، 8/1.
مەكتەپ جارمەڭكەلەرىنىڭ ۇيىمداستىرىلۋى ەلوردا تۇرعىندارىنا جاڭا وقۋ جىلىنا قاجەتتى تاۋارلاردى قولجەتىمدى باعامەن الۋعا مۇمكىندىك بەرسە، «مەيىرىمدى الاقان» اكسياسى كومەككە مۇقتاج وتباسىلاردى قولداۋعا اركىمنىڭ ءوز ۇلەسىن قوسۋىنا جول اشادى.
بۇعان دەيىن استانادا «مەكتەپكە جول» اكسياسى اياسىندا 70 وقۋشىعا كومەك كورسەتىلگەنىن جازدىق.