استانادا «جىلىك سىندىرۋدان» رەسپۋبليكالىق چەمپيونات ءوتتى
استانا. KAZINFORM - استانا كۇنىنە وراي ەلوردادا قازاقتىڭ كونە ۇلتتىق ويىندارىنىڭ ءبىرى - «جىلىك سىندىرۋدان» رەسپۋبليكالىق چەمپيونات ءوتتى.
دوداعا پاۆلودار، اقمولا جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارى مەن استانا قالاسىنىڭ، سونداي-اق توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ كوماندالارى قاتىسىپ، ءوزارا باعى مەن بابىن سىنادى.
استانا قالاسىنداعى «ۇلىتاۋ» دەنە شىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنىندە (بارشىن كوشەسى، 30/2) وتكەن جارىستا ءارتۇرلى جاس ساناتىنداعى قاتىسۋشىلار بىلەك كۇشى مەن توزىمدىلىگىن كورسەتتى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جىلىك سىندىرۋ - قازاق حالقىنىڭ عاسىرلار بويى جالعاسىپ كەلە جاتقان ۇلتتىق داستۇرلەرىنىڭ ءبىرى. ونىڭ ءمانى - جىلىك سۇيەگىن قولدىڭ كۇشىمەن سىندىرۋ. بۇل سايىس قاتىسۋشىلاردان كۇشتى، توزىمدىلىكتى جانە شەبەرلىكتى تالاپ ەتەدى.
«جىلىك سىندىرۋ - قازاق جىگىتتەرىنىڭ قايرات- كۇشىن سىنايتىن ءداستۇردىڭ ءبىرى. جىلىك سىندىرۋعا كۇشپەن بىرگە ايلا-ءتاسىل دە كەرەك. اسىرەسە تايدىڭ جىلىگىن سىندىرۋ وتە قيىن.
ادەتتە قوي سۇيەكتەرىنىڭ ىشىندە ۇرىپ سىندىرۋعا دومالاق جىلىگى وڭتايلى. تاي سۇيەكتەرىنىڭ ىشىندە جىلىنشىك الىنادى.
ۇرۋدىڭ دا ءادىسى بار: كولدەنەڭنەن ەمەس، ۇزىننان ۇرعان ۇتىمدى. بۇگىنگى جارىستا سول ماشىقتىڭ ءبارىن مەڭگەرگەن مىقتى جىگىتتەر باق سىنادى. ولار جىلقى مالىنىڭ ورتان جانە توقپان جىلىگىن سىندىرىپ، كۇشىن كورسەتتى»، - دەيدى ۇيىمداستىرۋشى، «مىقتى بىلەك» ۇلتتىق ويىنى قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى حامزا شۋبايەۆ.
جارىس سوڭىندا 18-37 جاس ارالىعى بويىنشا 1-ورىندى ق ر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ مىقتىلارى يەلەنسە، 2-ورىن اقمولا وبلىسىنىڭ جىگىتتەرىنە، ال 3-ورىن سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنان قاتىسقان ازاماتتارعا بەرىلدى. سونىمە قاتار 38-49 جاس ارالىعىندا 1-ورىندى اقمولا، 2-ورىندى س ق و، 3-ورىندى پاۆلودار وبلىستارىنىڭ قاتىسۋشىلارى الدى. ودان ءارى 50-61 جاس ارالىعىندا ءۇش ورىندى س ق و، اقمولا، پاۆلودار وبلىستارى ءوزارا ءبولىستى. 62 جاستان جوعارى قاتىسۋشىلار اراسىندا پاۆلودار، س ق و، اقمولا وبلىستارىنىڭ قاتىسۋشىلارى جەڭىس تۇعىرىنان كورىندى.
جەڭىمپازدار مەن جۇلدەگەرلەر ارنايى ديپلومدار جانە سىيلىقتارمەن ماراپاتتالدى.