استانادا جىل باسىنان بەرى 80 گە جۋىق ۆانداليزم دەرەگى تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 80 گە جۋىق مۇلىكتى ءبۇلدىرۋ فاكتىسى انىقتالدى. بۇل تۋرالى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ەلوردادا قوعامدىق ورىنداردى باقىلاۋعا ارنالعان بەينەباقىلاۋ جۇيەسى ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەيدى. ايالداما پاۆيلوندارىنداعى كامەرالاردىڭ باسىم بولىگى جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا قوسىلعان. سونداي-اق قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى تۇرعىندارمەن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، داۋىس زورايتقىشتار مەن درونداردى پايدالانادى.
كوبىنە ايالداما پاۆيلوندارى، ورىندىقتار، قوقىس جاشىكتەرى، جارناما قۇرىلىمدارى، تۇرعىن ۇيلەردەگى بەينەباقىلاۋ كامەرالارى مەن ليفت جابدىقتارى بۇلىنەدى.
بيىل بىرنەشە جاعدايدا ۆاندالدار ايالداما پاۆيلوندارىنىڭ ەسىكتەرىن سىندىرىپ، ورىندىقتارى مەن روزەتكالارىن ءبۇلدىرىپ، شىنىلارىن سىندىرعان. ءتارتىپ بۇزۋشىلار انىقتالىپ، جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. كەيبىرىنە اكىمشىلىك قاماۋ جازاسى قولدانىلعان.
پوليتسيانىڭ حابارلاۋىنشا، مۇنداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا كامەلەتكە تولماعاندار دا ءجيى بارادى. ماسەلەن، توعىز جاسار بالانىڭ شلاگباۋمدى سىندىرىپ كەتكەن فاكتىسى تىركەلگەن. كەيىن ونىڭ اتا-اناسى انىقتالىپ، كەلتىرىلگەن شىعىندى وتەۋگە مىندەتتەلدى.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى بوتەننىڭ مۇلكىن قاساقانا بۇلدىرگەنى ءۇشىن زاڭدا جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەنىن ەسكە سالدى. ءتارتىپ بۇزۋشىلار كەلتىرىلگەن شىعىندى وتەپ، ايىپپۇل تولەۋى نەمەسە اكىمشىلىك قاماۋعا الىنۋى مۇمكىن.
پوليتسيا تۇرعىنداردى ۆانداليزم فاكتىلەرىنە بەيجاي قاراماۋعا شاقىرىپ، مۇنداي جاعدايلار بايقالعان كەزدە «102» نومىرىنە حابارلاۋدى سۇرادى.
بۇدان بۇرىن ولجاس بەكتەنوۆ ۆانداليزمگە قارسى باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى تاپسىرعانىن جازعانبىز.