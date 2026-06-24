استانادا جىل باسىنان بەرى 25 بالا تەرەزەدەن قۇلاعان
استانا. KAZINFORM - استانادا جىل باسىنان بەرى بالالاردىڭ تەرەزەدەن قۇلاۋىنا بايلانىستى 25 وقيعا تىركەلدى. ال رەسپۋبليكا بويىنشا ءدال وسىنداي 47 وقيعا بولعان.
بۇل تۋرالى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا استانا قالاسى ت ج د توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ باسقارماسىنىڭ ينجەنەرى ءالي ارعىنبايەۆ حابارلادى.
- استانا قالاسى بويىنشا جىل باسىنان بەرى 25 وقيعا تىركەلدى. ال قازاقستان بويىنشا بۇل كورسەتكىش - 47. وقيعالاردىڭ جارتىسىنان كوبى ەلوردادا بولىپ وتىر. وكىنىشكە قاراي، 7 بالا كوز جۇمدى. وتكەن جىلى 58 وقيعا تىركەلىپ، 14 بالا قازا بولعان ەدى، - دەدى ءالي ارعىنبايەۆ.
ونىڭ مالىمەتىنشە، بيىل تەرەزەدەن قۇلاۋ سالدارىنان 18 بالا اۋىر جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن. وقيعالاردىڭ باسىم بولىگى 2-6 جاس ارالىعىنداعى بالالاردىڭ قاتىسۋىمەن بولعان.
مامان مۇنداي جاعدايلاردىڭ نەگىزگى سەبەبى - بالالاردىڭ اتا-انانىڭ قاراۋىنسىز قالۋى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- كوپ جاعدايدا اتا-انالار ماساعا قارسى تورلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە سەنەدى. الايدا بالالار تەرەزەگە جاقىنداپ، سىرتقا قاراۋعا ۇمتىلعان كەزدە تورعا سۇيەنىپ، ونىمەن بىرگە ءجيى قۇلاپ كەتىپ جاتادى، - دەدى ول.
وسىعان بايلانىستى ت ج د وكىلى اتا-انالاردى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، بالالاردى ۇيدە جالعىز قالدىرماۋ، تەرەزە الدىنا ورىندىق پەن ۇستەل سەكىلدى جيھازداردى قويماۋ جانە تەرەزەلەرگە ارنايى بلوكيراتورلار ورناتۋ قاجەت.
- قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىندەگى باستى قاعيدا - بالانى ەشقاشان جالعىز قالدىرماۋ. سونداي- اق تەرەزە الدىنا ورىندىق نەمەسە ۇستەل قويۋعا بولمايدى. ولار بالا ءۇشىن ساتىنىڭ قىزمەتىن اتقارادى. بۇدان بولەك، تەرەزەلەرگە ارنايى بلوكيراتورلار ورناتۋ ماڭىزدى، - دەدى ءالي ارعىنبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، تەرەزەدەن قۇلاعان بالالاردىڭ كوبى - بەس جاسقا دەيىنگىلەر.