KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا جىل باسىنان بەرى 25 بالا تەرەزەدەن قۇلاعان

    استانا. KAZINFORM - استانادا جىل باسىنان بەرى بالالاردىڭ تەرەزەدەن قۇلاۋىنا بايلانىستى 25 وقيعا تىركەلدى. ال رەسپۋبليكا بويىنشا ءدال وسىنداي 47 وقيعا بولعان.

    Терезе
    كوللاج: Kazinform/ Nano Banana

    بۇل تۋرالى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا استانا قالاسى ت ج د توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ باسقارماسىنىڭ ينجەنەرى ءالي ارعىنبايەۆ حابارلادى.

    - استانا قالاسى بويىنشا جىل باسىنان بەرى 25 وقيعا تىركەلدى. ال قازاقستان بويىنشا بۇل كورسەتكىش - 47. وقيعالاردىڭ جارتىسىنان كوبى ەلوردادا بولىپ وتىر. وكىنىشكە قاراي، 7 بالا كوز جۇمدى. وتكەن جىلى 58 وقيعا تىركەلىپ، 14 بالا قازا بولعان ەدى، - دەدى ءالي ارعىنبايەۆ.

    ونىڭ مالىمەتىنشە، بيىل تەرەزەدەن قۇلاۋ سالدارىنان 18 بالا اۋىر جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن. وقيعالاردىڭ باسىم بولىگى 2-6 جاس ارالىعىنداعى بالالاردىڭ قاتىسۋىمەن بولعان.

    в
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    مامان مۇنداي جاعدايلاردىڭ نەگىزگى سەبەبى - بالالاردىڭ اتا-انانىڭ قاراۋىنسىز قالۋى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - كوپ جاعدايدا اتا-انالار ماساعا قارسى تورلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە سەنەدى. الايدا بالالار تەرەزەگە جاقىنداپ، سىرتقا قاراۋعا ۇمتىلعان كەزدە تورعا سۇيەنىپ، ونىمەن بىرگە ءجيى قۇلاپ كەتىپ جاتادى، - دەدى ول.

    وسىعان بايلانىستى ت ج د وكىلى اتا-انالاردى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، بالالاردى ۇيدە جالعىز قالدىرماۋ، تەرەزە الدىنا ورىندىق پەن ۇستەل سەكىلدى جيھازداردى قويماۋ جانە تەرەزەلەرگە ارنايى بلوكيراتورلار ورناتۋ قاجەت.

    - قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىندەگى باستى قاعيدا - بالانى ەشقاشان جالعىز قالدىرماۋ. سونداي- اق تەرەزە الدىنا ورىندىق نەمەسە ۇستەل قويۋعا بولمايدى. ولار بالا ءۇشىن ساتىنىڭ قىزمەتىن اتقارادى. بۇدان بولەك، تەرەزەلەرگە ارنايى بلوكيراتورلار ورناتۋ ماڭىزدى، - دەدى ءالي ارعىنبايەۆ.

    ايتا كەتەيىك، تەرەزەدەن قۇلاعان بالالاردىڭ كوبى - بەس جاسقا دەيىنگىلەر.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور