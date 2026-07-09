استانادا جول ەرەجەسىن بۇزعان دانيار ەلەۋسىنوۆ ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا جول ەرەجەسىن بۇزعان Toyota Land Cruiser جۇرگىزۋشىسى ۇستالدى. پوليتسيا كولىكتى وليمپيادا چەمپيونى دانيار ەلەۋسىنوۆ جۇرگىزگەنىن راستادى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، Toyota Land Cruiser اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى بىرنەشە كولىكپەن سوقتىعىسىپ، وقيعا ورىندارىنان كەتىپ قالعان.
جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اتالعان اۆتوكولىكتى انىقتاپ، دوستىق كوشەسىندە توقتاتتى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، كولىك تىزگىنىندە الكوگولدىك ماساڭدىق بەلگىلەرى بار 35 جاستاعى ەر ادام بولعان.
جول-كولىك وقيعالارى سالدارىنان زارداپ شەككەندەر جوق.
اتالعان فاكتى بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جۇرگىزۋشىنىڭ ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس ءتيىستى شارالار قابىلدانادى.
پوليتسيا دەپارتامەنتى «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىنىڭ وزگەرمەيتىنىن ەسكە سالدى.
- جاۋاپكەرشىلىك ادامنىڭ تانىمالدىلىعىنا، كاسىبىنە، لاۋازىمىنا نەمەسە سىڭىرگەن ەڭبەگىنە بايلانىستى ەمەس. زاڭدى بۇزىپ، جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارۋعا ارەكەت جاساعان ءاربىر ادام زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن جاۋاپتىلىققا تارتىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، دانيار ەلەۋسىنوۆ - قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى، 2016 -جىلعى وليمپيادا چەمپيونى، 2013 -جىلعى الەم چەمپيونى، ەكى دۇركىن ازيا ويىندارىنىڭ چەمپيونى (2010، 2014) جانە ەكى دۇركىن ازيا چەمپيونى (2013، 2015). كاسىپقوي بوكستا ول IBO جارتىلاي ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى (2021- 2024) جانە IBF Inter- Continental تيتۋلىن (2020- 2022) يەلەندى.