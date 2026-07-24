استانادا جول ەرەجەسىن بۇزعان 19 مىڭنان استام جاياۋ جۇرگىنشى جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى اياسىندا جول قاۋىپسىزدىگى مەن قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى استانا پروكۋراتۋراسىنا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، جاز باستالعالى قالادا موتوتسيكل جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ تىنىشتىقتى بۇزۋىنا قاتىستى 123 دەرەك تىركەلگەن. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىنىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋدى كۇشەيتىپ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ جۇمىستارىن تۇراقتى جۇرگىزىپ كەلەدى.
سونىمەن قاتار جولدىڭ ءجۇرۋ بولىگىن بەلگىلەنبەگەن جەردەن كەسىپ وتكەن نەمەسە جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە ارنالعان تالاپتاردى بۇزعانى ءۇشىن 19 مىڭنان استام ادام اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان.
قالا پروكۋراتۋراسى تۇرعىنداردى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا ۇندەدى. ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، جول قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى ءاربىر قۇقىق بۇزۋشىلىق دەرەگى باقىلاۋدا بولادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانا اۋەجايىندا ماس كۇيدە قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعان ايەل جاۋاپقا تارتىلعانىن حابارلاعانبىز.