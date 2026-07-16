استانادا جول ەرەجەسىن 87 رەت بۇزعان جۇرگىزۋشى قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - استانادا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل ءارى جۇيەلى تۇردە بۇزعان جۇرگىزۋشى سوت الدىندا جاۋاپ بەردى.
پوليتسيانىڭ حابارلاۋىنشا، ول بىرنەشە اي بويى زاڭ تالاپتارىن ادەيى ەلەمەي، قالا كوشەلەرىن جارىس جولىنا اينالدىرعان.
«قاۋىپسىز جول» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى BMW اۆتوكولىگىن باسقارعان 29 جاستاعى جۇرگىزۋشىنى انىقتادى.
ول بيىلعى ناۋرىز بەن ماۋسىم ايلارى ارالىعىندا 87 رەت اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعان. ولاردىڭ 55 ءى - بەلگىلەنگەن جىلدامدىقتى اسىرۋ، 32 ءسى - قوعامدىق كولىكتەرگە ارنالعان ارنايى جولاقپەن زاڭسىز ءجۇرۋ، سونداي-اق قارسى باعىتتاعى جولاققا شىعۋ فاكتىلەرى.
ۆەدومستۆو قۇقىق بۇزۋشىلىقتار ءبىر رەتتىك ەمەس، جۇيەلى سيپاتتا بولعانىن مالىمدەدى. مىسالى، ناۋرىز ايىندا تۇران داڭعىلى مەن اقمەشىت كوشەسىندە بەينەباقىلاۋ كامەرالارى جۇرگىزۋشىنىڭ بىرنەشە رەت ساعاتىنا 129-131 شاقىرىم جىلدامدىقپەن جۇرگەنىن تىركەگەن.
ال ماۋسىم ايىندا ول ءقاۋىپتى جۇرگىزۋ مانەرىن جالعاستىرىپ، مۇستافين كوشەسىندە ساعاتىنا 126 شاقىرىم، ال مۇحامەدحانوۆ كوشەسىندە رۇقسات ەتىلگەن 60 شاقىرىمنىڭ ورنىنا ساعاتىنا 151 شاقىرىم جىلدامدىقپەن جۇرگەن.
- مۇنداي كولىك جۇرگىزۋ ءتاسىلى جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ناقتى قاۋىپ توندىرگەن. جۇرگىزۋشى زاڭ تالاپتارىن ەلەمەي، اينالاسىنداعىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر ءتوندىرىپ، قوعامدىق تارتىپكە قۇرمەتسىزدىك تانىتقان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جۇيەلى تۇردە قۇقىققا قايشى ارەكەتتەر جاساپ، قوعامعا انىق قۇرمەتسىزدىك بىلدىرگەنى ءۇشىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ونى ۇساق بۇزاقىلىق فاكتىسى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتتى. سوت شەشىمىمەن ەر ادام 15 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى.
پوليتسيا جول ەرەجەسىن جۇيەلى تۇردە بۇزۋ، اگرەسسيۆتى كولىك جۇرگىزۋ جانە باسقا ازاماتتارعا قاۋىپ ءتوندىرۋ ارەكەتتەرى جازاسىز قالمايتىنىن ەسكەرتتى.