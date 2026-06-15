استانادا جول اپاتى سالدارىنان ءتورت ادام زارداپ شەكتى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ورىنبور كوشەسى مەن ماڭگىلىك ەل داڭعىلىنىڭ قيىلىسىندا جول-كولىك وقيعاسى بولدى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، «Changan» ماركالى اۆتوكولىكتىڭ جۇرگىزۋشىسى سولعا بۇرىلۋ كەزىندە باعدارشامنىڭ قوسىمشا سەكسياسىنىڭ تالابىن ەلەمەي، تىيىم سالىنعان بەلگىگە ءوتىپ كەتكەن. سالدارىنان قارسى باعىتتا ءتۇزۋ كەلە جاتقان «Mitsubishi» اۆتوكولىگىنە جول بەرمەي، سوقتىعىسقان. سوققىنىڭ اسەرىنەن «Changan» كولىگى جول جيەگىندەگى باعدارشامنىڭ مەتال تىرەگىنە سوعىلعان.
- جول اپاتى سالدارىنان «Changan» اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن ءۇش جولاۋشىسى مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى. ەكى كولىك تە ەۆاكۋاتسيالانىپ، كوممۋنالدىق ايىپ تۇراعىنا قويىلدى، - دەلىنگەن استانا قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى تاراتقان حابارلامادا.
سونىمەن قاتار ەكى جۇرگىزۋشىدە دە ماساڭدىق بەلگىلەرى انىقتالماعانى بەلگىلى.
- اتالعان جول-كولىك وقيعاسى بويىنشا تەكسەرىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالادى، - دەپ تولىقتىردى ۆەدومستۆو.