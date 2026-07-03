استانادا جوعالعان ادامداردى ىزدەۋگە دروندار قولدانىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا جوعالعان ازاماتتاردىڭ جۇرگەن جەرىن انىقتاۋعا باعىتتالعان جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىن جۇرگىزۋ كەزىندە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى قولدانىلادى.
- دروندار جەر ۇستىنەن ىزدەستىرۋ قيىن نەمەسە مۇمكىن ەمەس جاعدايلاردا قولدانىلادى. اتاپ ايتقاندا، سۋ ايدىندارىندا، قامىس قالىڭ وسكەن اۋماقتاردا، ورمان بەلدەۋلەرىندە، باتپاقتى جەرلەردە، سونداي-اق قالالىق بەينەباقىلاۋ جۇيەسى قامتىماعان اۋماقتاردا پايدالانىلادى. اۋەدەن شولۋ جاساۋ ارقىلى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كەڭ اۋماقتاردى جەدەل قاراپ شىعىپ، ىزدەۋ باعىتىن جىلدام انىقتاي الادى، - دەلىنگەن ءى ءى م حابارلاماسىندا.
جىل باسىنان بەرى ەلوردادا ازاماتتاردىڭ ءىز-ءتۇزسىز جوعالۋىنا قاتىستى 3 مىڭنان استام ءوتىنىش تىركەلگەن. ولاردىڭ قاتارىندا كامەلەتكە تولماعاندار دا، ەرەسەكتەر دە، ونىڭ ىشىندە ەگدە جاستاعى ازاماتتار دا بار. سونداي-اق بالىق اۋلاۋعا نەمەسە سەرۋەندەۋگە شىعىپ، ءتۇرلى سەبەپتەرمەن بايلانىسقا شىقپاي قالعان ازاماتتارعا قاتىستى جاعدايلار ءدا جيى كەزدەسەدى.
وسىنداي جاعدايلاردا درونداردى پايدالانۋ ىزدەستىرۋ جۇمىستارىن ەداۋىر جەدەلدەتۋگە، اۋماقتاردى تەكسەرۋگە كەتەتىن ۋاقىتتى قىسقارتۋعا جانە جەتۋى قيىن جەرلەردەگى ىزدەۋ جۇمىستارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىرقاتار جاعدايدا اۋەدەن جۇرگىزىلەتىن مونيتورينگ ءىز- ءتۇزسىز جوعالعان ادامداردى تابۋعا نەمەسە ولاردىڭ بولۋى مۇمكىن اۋماعىن ناقتىلاۋعا ىقپال ەتەدى.
زاماناۋي تەحنولوگيالاردى قولدانۋمەن قاتار، ىزدەستىرۋ جۇمىستارىنا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەن قىزمەتتىك يتتەر دە تارتىلادى. جەدەل قىزمەتتە تەحنيكالىق قۇرالداردى ەنگىزۋ ىزدەستىرۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەلىلىگىن ارتتىرىپ، ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىنە جەدەل دەن قويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەلىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى درونداردى باسقارۋ بويىنشا دايىندىقتان ءوتىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.