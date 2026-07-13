استانادا جۇرتتىڭ كوزىنشە دارەت سىندىرعان شەتەلدىك 15 كۇنگە قامالدى
استانا. قازاقپارات – استانادا قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعان شەتەل ازاماتى 15 تاۋلىككە قامالدى.
قوعامدىق ورىندا دارەت سىندىرعان 38 جاستاعى شەتەل ازاماتى ۇستالعان. بۇل جاعداي بوتانيكالىق باق اۋماعىندا بولعان. ەر ادام قوناقتاردىڭ كوزىنشە كوگال ۇستىنە دارەت سىندىرىپ، قوعامدىق ءتارتىپتى ورەسكەل بۇزىپ، اينالاسىنداعىلارعا اشىق تۇردە قۇرمەتسىزدىك تانىتقان.
وقيعا ورنىنا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جەدەل جەتىپ، اكىمشىلىك ماتەريال راسىمدەگەن.
«سوت ۇساق بۇزاقىلىق جاساعانى ءۇشىن ەر ادامعا 15 تاۋلىك مەرزىمگە اكىمشىلىك قاماۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىندادى»، - دەدى استانا پ د وكىلى.