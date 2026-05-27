استانادا جۇك كولىگى ۆەلوسيپەد مىنگەن بالانى قاعىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - استانادا جۇك كولىگى كامەلەتكە تولماعان ۆەلوسيپەد ءمىنىپ كەتىپ بارا جاتقان بالانى قاعىپ كەتتى. وقيعا سالدارىنان بالا كوز جۇمدى.
استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا 26-مامىر كۇنى تاۋەلسىزدىك داڭعىلى مەن پۋشكين كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا بولعان.
- «Mercedes» ماركالى جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى تاۋەلسىزدىك داڭعىلىمەن كەلە جاتىپ، پۋشكين كوشەسىنە وڭعا بۇرىلعان كەزدە جولدى كەسىپ ءوتىپ بارا جاتقان ۆەلوسيپەدشىنى قاعىپ كەتكەن. جول اپاتى سالدارىنان كامەلەتكە تولماعان بالا العان جاراقاتىنان وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى، - دەپ حابارلادى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
كولىك كوممۋنالدىق تۇراققا قويىلدى.
تەرگەۋ بارىسىندا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى وقيعانىڭ ءمان-جايىن انىقتاپ جاتىر.
پوليتسيا جۇك جانە جەڭىل كولىك جۇرگىزۋشىلەرىن جىلدامدىق رەجيمىن ساقتاۋعا شاقىردى.
سونداي-اق جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلى، تۇرعىن اۋماقتار، مەكتەپتەر مەن اۋلالار ماڭىندا بارىنشا مۇقيات بولۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.
ۆەدومستۆو وكىلدەرى جۇرگىزۋشىلەر جولداعى ۆەلوسيپەدشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ بارىن ەسكەرۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
