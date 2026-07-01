استانادا جاڭا اۋەجايدىڭ قۇرىلىسى كەلەسى جىلى باستالادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا جاڭا اۋەجايدىڭ قۇرىلىسى كەلەسى جىلى باستالماق. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسى بارىسىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ حابارلادى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، استانا اۋەجايىن جاڭعىرتۋ - ءبىرىنشى كەزەكتەگى مىندەتتەردىڭ ءبىرى.
- قالا اكىمدىگى تاراپىنان قاجەتتى دايىندىق جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، قۇرىلىس كەلەسى جىلى باستالادى، - دەدى مينيستر.
سونىمەن قاتار مينيستر الداعى ءۇش جىل ىشىندە قازاقستاندا اۋەجاي ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن بىرگە، ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، اۋە حابتارىن دامىتۋ قازىرگى ۋاقىتتا ەلدىڭ التى ءىرى اۋەجايىنا شوعىرلانعان.
- ولار الماتى، استانا، اقتاۋ، اقتوبە، قاراعاندى جانە شىمكەنت قالالارىنداعى اۋەجايلار. بۇل باعىتتا قاجەتتى ينستيتۋتسيونالدىق جانە ينفراقۇرىلىمدىق جاعدايلار جاسالىپ جاتىر، - دەپ تولىقتىردى مينيستر.
بۇعان دەيىن نۇرلان ساۋرانبايەۆ سوڭعى بەس جىلدا كولىك سالاسىنىڭ جالپى ءونىمى ءۇش ەسەگە ارتقانىن ايتقان ەدى.