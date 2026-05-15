    استانادا حالىقارالىق ۆوكالدىق بايقاۋدىڭ جەڭىمپازدارى انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاق كونسەرت» مەملەكەتتىك اكادەميالىق كونسەرتتىك ۇيىمىندا روزا باعلانوۆا اتىنداعى حالىقارالىق ۆوكالدىق بايقاۋدىڭ گالا-كونسەرتى ءوتتى.

    Гала-концерт Международного вокального конкурса имени Розы Баглановой.
    مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتكەندەي، سالتاناتتى كەشتە ونەرپازدار مەن بايقاۋ لاۋرەاتتارى ساحنا تورىندە ونەر كورسەتىپ، جەڭىمپازدار ماراپاتتالدى.

    Гала-концерт Международного вокального конкурса имени Розы Баглановой.
    بايقاۋدىڭ باس جۇلدەسى مەدەت ورىنبايەۆقا تابىستالدى. ءبىرىنشى ورىندى مەرۋەرت جەلدىبايەۆا يەلەنسە، ەكىنشى ورىن ساكەن اليمحانوۆقا بۇيىردى. ءۇشىنشى ورىندى ەلۆيرا مامىتوۆا مەن ايان بايجىگىت ءبولىستى.

    Гала-концерт Международного вокального конкурса имени Розы Баглановой.
    كەش شىمىلدىعى حالىق قاھارمانى روزا باعلانوۆانىڭ رەپەرتۋارىنداعى ايگىلى «اح، سامارا-گورودوك» حالىق انىمەن اشىلدى. كەشكە قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى جەڭىس ىسقاقوۆا، ق ر مادەنيەت سالاسىنىڭ ۇزدىگى پەريزات تۇراروۆا، حالىقارالىق بايقاۋلاردىڭ لاۋرەاتى اسىلحان شالقاروۆ جانە وزگە دە «قازاق كونسەرت» ارتىستەرى قاتىستى.

    I ،II جانە III دارەجەلى ورىن يەگەرلەرىنە ديپلومدار تابىستالىپ، وزگە قاتىسۋشىلارعا سەرتيفيكاتتار بەرىلدى.

    سونىمەن قاتار روزا باعلانوۆانىڭ وتباسى اتىنان ايناز راحيمزادە، يننا ترويان، مۋحادداس اليەۆا جانە گران-پري يەگەرى مەدەت ورىنبايەۆقا ارنايى سىيلىقتار تارتۋ ەتىلدى.

    «قازاق كونسەرت» ارتىستەرى مەن بايقاۋ لاۋرەاتتارى كوپشىلىككە مازمۇندى باعدارلاما ۇسىندى. ساحنادا شىرقالعان اندەر ارقىلى قاتىسۋشىلاردىڭ ورىنداۋشىلىق شەبەرلىگى پاش ەتىلدى. كەشتە روزا باعلانوۆانىڭ رەپەرتۋارىنداعى تاڭداۋلى تۋىندىلار ورىندالىپ، ءانشىنىڭ مول شىعارماشىلىق مۇراسى جاس بۋىنعا كەڭىنەن دارىپتەلدى.

    بۇدان بۇرىن پاۆلودارلىق «SAMIYAN» كۆينتەتى تۇركياداعى ونەر بايقاۋىندا گران-پريگە يە بولعانىن جازدىق.

    Бейсен Сұлтан
    اۆتور