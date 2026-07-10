استانادا مەشىتتەگى توسىن جاعداي ۆيدەوعا ءتۇسىپ قالدى
استانا. قازاقپارات - پوليتسەيلەر استاناداعى مەشىتتەردىڭ بىرىندە جاسالعان ۇيالى تەلەفون ۇرلىعىن جەدەل تۇردە اشكەرەلەدى.
تاڭەرتەڭ ەرتە ەر ادام تاڭعى نامازعا كەلگەن. نامازىن وقىپ بولعان سوڭ دەمالۋدى ۇيعارىپ، ۇيالى تەلەفونىن قاسىنا قۋاتتاۋعا قويعان. وسى ءساتتى باسقا ادام پايدالانعان. ول ەشكىمنىڭ ءوز ارەكەتىن بايقامايتىنىنا كوز جەتكىزىپ، قاراۋسىز قالعان تەلەفوندى ۇرلاپ، وقيعا ورنىنان قاشىپ كەتكەن.
«جەدەل ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى ناتيجەسىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى سول كۇنى بەينەباقىلاۋ كامەرالارى ارقىلى كۇدىكتىنى انىقتاپ، ۇستادى. ول 25 جاستاعى ەر ادام بولىپ شىقتى. ۇرلانعان تەلەفون تاركىلەنىپ، زاڭدى يەسىنە قايتارىلدى. بۇل دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، سوتالدى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر»، - دەدى پوليتسيا.