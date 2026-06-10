استانادا مەشىتتە تەلەفون ۇرلاعان كۇدىكتى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا مەشىتتە تەلەفوندى قولدى قىلعان ەر ادام انىقتالدى. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
استانا قالاسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەشىت اۋماعىندا تەلەفون ۇرلادى دەگەن كۇدىكپەن 36 جاستاعى ەر ادامدى انىقتاپ، ۇستادى. الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا، كۇدىكتى مەشىتتە تۇنەپ جۇرگەن.
- سول ساتتە كەلۋشىلەردىڭ ءبىرى ناماز وقىپ جاتقانىن پايدالانىپ، ەدەندە وزىنە جاقىن جەردە تۇرعان بارسەتكانىڭ ىشىنەن iPhone 13 تەلەفونىن جاسىرىن تۇردە ۇرلاپ كەتكەن. ۇرلىق جاساعاننان كەيىن ول وقيعا ورنىنان بوي تاسالاعان. بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ كومەگىمەن كۇدىكتىنىڭ جەكە باسى انىقتالدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا ول ەلوردا كوشەلەرىنىڭ بىرىندە ۇستالدى. ۇرلانعان تەلەفون تاركىلەنىپ، زاڭدى يەسىنە قايتارىلدى.
اتالعان فاكتى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلۋدە. پوليتسيا ازاماتتارعا جەكە مۇلىكتىڭ ساقتالۋىنا مۇقيات قاراۋدى جانە قوعامدىق ورىنداردا دا باعالى زاتتاردى قاراۋسىز قالدىرماۋدى ەسكەرتەدى.