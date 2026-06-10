KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا مەشىتتە تەلەفون ۇرلاعان كۇدىكتى ۇستالدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا مەشىتتە تەلەفوندى قولدى قىلعان ەر ادام انىقتالدى. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.

    Астанада мешітте телефон ұрлаған күдікті ұсталды
    Фото: Pexels

    استانا قالاسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەشىت اۋماعىندا تەلەفون ۇرلادى دەگەن كۇدىكپەن 36 جاستاعى ەر ادامدى انىقتاپ، ۇستادى. الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا، كۇدىكتى مەشىتتە تۇنەپ جۇرگەن.

    - سول ساتتە كەلۋشىلەردىڭ ءبىرى ناماز وقىپ جاتقانىن پايدالانىپ، ەدەندە وزىنە جاقىن جەردە تۇرعان بارسەتكانىڭ ىشىنەن iPhone 13 تەلەفونىن جاسىرىن تۇردە ۇرلاپ كەتكەن. ۇرلىق جاساعاننان كەيىن ول وقيعا ورنىنان بوي تاسالاعان. بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ كومەگىمەن كۇدىكتىنىڭ جەكە باسى انىقتالدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.

    جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا ول ەلوردا كوشەلەرىنىڭ بىرىندە ۇستالدى. ۇرلانعان تەلەفون تاركىلەنىپ، زاڭدى يەسىنە قايتارىلدى.

    اتالعان فاكتى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلۋدە. پوليتسيا ازاماتتارعا جەكە مۇلىكتىڭ ساقتالۋىنا مۇقيات قاراۋدى جانە قوعامدىق ورىنداردا دا باعالى زاتتاردى قاراۋسىز قالدىرماۋدى ەسكەرتەدى.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور