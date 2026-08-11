استانادا ۇشاق بورتىندا جانجال شىعارعان ماس جولاۋشى 10 تاۋلىككە قامالدى
استانا. kazinform - انتاليا - استانا رەيسىنىڭ جولاۋشىسى اۋە كەمەسىنىڭ بورتىندا جانجال شىعارىپ، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە قارسىلىق كورسەتكەن، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
انتاليا - استانا باعىتى بويىنشا ۇشىپ كەلە جاتقان اۋە كەمەسىندە جولاۋشىلاردىڭ ءبىرى بورتتاعى ءتارتىپتى بۇزا باستاعان. الكوگولدىك ىشىمدىك ىشكەن ەر ادام ءوزىن اگرەسسيۆتى ۇستاپ، بىلاپىت سوزدەر ايتىپ، باسقا جولاۋشىلارعا كەدەرگى كەلتىرگەن.
اۋە كەمەسى استانا اۋەجايىنا قونعاننان كەيىن جولاۋشى كولىك پوليتسەيلەرىنە تاپسىرىلدى. تەكسەرۋ بارىسىندا ءتارتىپ بۇزعان ازاماتتىڭ 44 جاستاعى ەلوردا تۇرعىنى ەكەنى انىقتالدى.
الايدا ۇشاق قونعاننان كەيىن دە جاعداي جالعاسىن تاپتى. ونى پوليتسيا بولمەسىنە جەتكىزۋ كەزىندە ەر ادام ءتارتىپ ساقشىلارىنىڭ زاڭدى تالاپتارىن ورىنداۋدان باس تارتىپ، قارسىلىق كورسەتكەن. وسىعان بايلانىستى پوليتسەيلەر ارنايى قۇرال - كىسەن قولدانۋعا ءماجبۇر بولدى.
تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا ەر ادام ىشىمدىك ءىشۋ نەمەسە قوعامدىق ورىندارعا ماساڭ كۇيىندە كەلۋ فاكتىسى بويىنشا جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
سونىمەن قاتار ۇساق بۇزاقىلىق جانە قۇقىق قورعاۋ ورگانى قىزمەتكەرىنىڭ زاڭدى وكىمىنە نەمەسە تالابىنا باعىنباعانى ءۇشىن سوت ەر ادامدى كىنالى دەپ تانىپ، وعان 10 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋ جازاسىن تاعايىندادى.
بۇعان دەيىن ەلوردا اۋەجايىندا ماس كۇيدە قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعان ايەل جاۋاپقا تارتىلعان بولاتىن.