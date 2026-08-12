استانادا ءنومىرىن ماتامەن جاۋىپ قويعان كولىك جۇرگىزۋشىسى قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - استانادا بەينەكامەراعا تۇسپەۋ ءۇشىن جۇك كولىگىنىڭ مەملەكەتتىك ءنومىرىن ماتامەن جاۋىپ قويعان 24 جاستاعى جۇرگىزۋشى كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى.
قالادا «قاۋىپسىز جول» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى ءوتىپ جاتىر. ونىڭ العاشقى كۇنىندە پوليتسيا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋدىڭ 600 گە جۋىق دەرەگىن انىقتادى.
ولاردىڭ ىشىندە جولاۋشىلار مەن جۇكتەردى تاسىمالداۋ تالاپتارىن بۇزۋدىڭ 200 دەن استام، تەحنيكالىق تالاپتارعا ساي كەلمەيتىن كولىكتى باسقارۋدىڭ 100 دەن استام جانە كولىك جۇرگىزۋ كەزىندە تەلەفون پايدالانۋدىڭ 90 عا جۋىق دەرەگى بار.
سونداي-اق كولىكتى زاڭسىز قايتا جابدىقتاۋدىڭ 15 دەرەگى جانە قارسى باعىتتاعى جولاققا شىعۋدىڭ 11 فاكتىسى تىركەلدى.
جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى قالاعا كىرەبەرىستە ۇستالدى. ول بەينەكامەراعا تۇسپەۋ ماقساتىندا Howo كولىگىنىڭ مەملەكەتتىك ءنومىرىن ماتامەن جاۋىپ قويعان.
سوت شەشىمىمەن جۇرگىزۋشى ءبىر جىلعا كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلىپ، قاماۋعا الىندى.
پوليتسيا مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلەرىن جاسىرۋ جانە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋ زاڭدا بەلگىلەنگەن جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعاتىنىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اباي وبلىسىندا ءبىر كۇندە 306 جۇرگىزۋشى جول ەرەجەسىن بۇزعانىن حابارلاعانبىز.