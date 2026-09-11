استانادا ءبىر دونور ءۇش ناۋقاسقا ءومىر سىيلادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن تۇندە استانادا ءبىر دونوردىڭ اعزالارى ءۇش ناۋقاسقا ترانسپلانتاتسيالاۋ ءۇشىن الىندى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا مالىمدەدى.
دونورلىق پروتسەسس بارىسىندا جۇرەك، وكپە جانە باۋىر الىندى. اتالعان اعزالار ترانسپلانتاتسيا كەزەگىندە تۇرعان پاتسيەنتتەرگە ارنالعان.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جىل باسىنان بەرى قازاقستاندا قايتىس بولعاننان كەيىنگى 132 الەۋەتتى دونور انىقتالىپ، 205 ترانسپلانتاتسيا جاسالعان.
2025-جىلى 18 دونورلىق پروتسەسس جۇرگىزىلگەن. بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا ءۇش ەسە كوپ. سول جىلى ترانسپلانتاتسيا سانى ءۇش ەسەگە جۋىق ءوسىپ، 68 گە جەتتى. ال 2023-جىلى 19، 2024-جىلى 23 اعزا ترانسپلانتاتسيالانعان.
2026-جىلعى 11-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا ەلدە 13 مۋلتياعزالىق دونورلىق پروتسەسس جۇرگىزىلگەن. مينيستر بۇل كورسەتكىش 2025-جىلعى ءوسىمنىڭ ءبىر رەتتىك ناتيجە بولماعانىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا شقو- دا قايتىس بولعان ەكى دونور بىرنەشە ناۋقاستىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالعانىن حابارلاعانبىز.