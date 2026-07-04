KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا ءداستۇرلى «تولاعاي» الىپتار سايىسى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - استانا كۇنىنە وراي 6-شىلدە كۇنى ءداستۇرلى «تولاعاي» الىپتار سايىسى وتەدى. ايتۋلى دودا قازاقتىڭ داڭقتى باتىرى، ايگىلى بالۋانى قاجىمۇقان مۇڭايتپاس ۇلىنىڭ تۋعانىنا 155 جىل تولۋىنا ارنالادى.

    ا
    Фото: Астана әкімдігі

    كۇش اتالارىنىڭ باسەكەسى استانا قالاسى اكىمدىگى عيماراتىنىڭ الدىنداعى الاڭدا وتەدى. جارىستىڭ اشىلۋ سالتاناتى ساعات 15:00 دە باستالادى. قاتىسۋشىلاردى تىركەۋ ساعات 13:00 دە وتەدى.

    سايىس بارىسىندا ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن ەڭ مىقتى سپورتشىلار التى كەزەڭ بويىنشا ءوزارا باق سىناپ، كۇش-قايراتى مەن توزىمدىلىگىن كورسەتەدى.

    اتاپ ايتقاندا، قاتىسۋشىلار فەرمەر ءجۇرىسى، 200 كەلىلىك جۇك ارتىلعان اربانى سۇيرەۋ، سالماعى 130 كەلى بولاتىن بورەنەنى جەلكەگە سالىپ وتىرىپ-تۇرۋ، 100 كەلىلىك تاستى بەلگىلەنگەن قاشىقتىققا دەيىن كوتەرىپ اپارۋ، قىلىش كوتەرۋ جانە وگىز كوتەرۋ (مۋلياج) سەكىلدى ەرەكشە سايىس تۇرلەرىندە سىنعا تۇسەدى.

    ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جارىستىڭ باستى ماقساتى - ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىن ناسيحاتتاۋ، جاستار اراسىندا كۇشتىك سپورتتى دامىتۋ جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتىن دارىپتەۋ.

    ءىس-شارانى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن استانا قالاسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى ۇيىمداستىرادى.

    ايتا كەتەلىك استانا كۇنىنە وراي حالىقارالىق كوشە قويىلىمدارى فەستيۆالى وتەدى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور