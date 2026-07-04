استانادا ءداستۇرلى «تولاعاي» الىپتار سايىسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانا كۇنىنە وراي 6-شىلدە كۇنى ءداستۇرلى «تولاعاي» الىپتار سايىسى وتەدى. ايتۋلى دودا قازاقتىڭ داڭقتى باتىرى، ايگىلى بالۋانى قاجىمۇقان مۇڭايتپاس ۇلىنىڭ تۋعانىنا 155 جىل تولۋىنا ارنالادى.
كۇش اتالارىنىڭ باسەكەسى استانا قالاسى اكىمدىگى عيماراتىنىڭ الدىنداعى الاڭدا وتەدى. جارىستىڭ اشىلۋ سالتاناتى ساعات 15:00 دە باستالادى. قاتىسۋشىلاردى تىركەۋ ساعات 13:00 دە وتەدى.
سايىس بارىسىندا ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن ەڭ مىقتى سپورتشىلار التى كەزەڭ بويىنشا ءوزارا باق سىناپ، كۇش-قايراتى مەن توزىمدىلىگىن كورسەتەدى.
اتاپ ايتقاندا، قاتىسۋشىلار فەرمەر ءجۇرىسى، 200 كەلىلىك جۇك ارتىلعان اربانى سۇيرەۋ، سالماعى 130 كەلى بولاتىن بورەنەنى جەلكەگە سالىپ وتىرىپ-تۇرۋ، 100 كەلىلىك تاستى بەلگىلەنگەن قاشىقتىققا دەيىن كوتەرىپ اپارۋ، قىلىش كوتەرۋ جانە وگىز كوتەرۋ (مۋلياج) سەكىلدى ەرەكشە سايىس تۇرلەرىندە سىنعا تۇسەدى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جارىستىڭ باستى ماقساتى - ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىن ناسيحاتتاۋ، جاستار اراسىندا كۇشتىك سپورتتى دامىتۋ جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتىن دارىپتەۋ.
ءىس-شارانى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن استانا قالاسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى ۇيىمداستىرادى.
ايتا كەتەلىك استانا كۇنىنە وراي حالىقارالىق كوشە قويىلىمدارى فەستيۆالى وتەدى.