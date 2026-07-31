استانادا بيىل 5 مىڭنان استام اتا-انا جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا كوشەلەرىندە ەرەسەكتەردىڭ قاراۋىنسىز جۇرگەن كامەلەتكە تولماعاندار ءالى دە كوپ كەزدەسەدى. مۇنداي جاعدايلار بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا وتكىزىلەتىن تۇنگى رەيدتەر بارىسىندا انىقتالىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
جىل باسىنان بەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 442-بابى بويىنشا كامەلەتكە تولماعانداردىڭ زاڭدا بەلگىلەنگەن ۋاقىتتان كەيىن تۇرعىن ۇيدەن تىس جەردە بولۋىنا جول بەرگەن 5324 زاڭدى وكىل اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا تارتىلدى.
كەزەكتى پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارا بارىسىندا تۇنگى ساعات ءبىر شاماسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جاسى 12 مەن 16 ارالىعىنداعى جاسوسپىرىمدەر توبىن انىقتادى. ولار ەرەسەكتەردىڭ قاراۋىنسىز ەلورداداعى تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىنىڭ ءبىرىنىڭ ماڭىندا جۇرگەن. جاسوسپىرىمدەر پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلىپ، كەيىن زاڭدى وكىلدەرىنە تاپسىرىلدى. اتا-انالارىنا قاتىستى اكىمشىلىك ىقپال ەتۋ شارالارى قولدانىلدى.
- پوليتسيا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا سايكەس كامەلەتكە تولماعاندارعا تۇنگى ۋاقىتتا زاڭدى وكىلدەرىنىڭ ەرىپ ءجۇرۋىنسىز تۇرعىن ۇيدەن تىس جەردە بولۋعا تىيىم سالىناتىنىن ەسكە سالادى. اتا-انالاردى بالالارىنىڭ قايدا جۇرگەنىن باقىلاۋعا، ولارمەن ۇنەمى بايلانىستا بولۋعا جانە ارالاساتىن ورتاسىن بىلۋگە شاقىرامىز. بالالاردىڭ قاراۋسىز قالۋىنىڭ جانە كامەلەتكە تولماعاندار اراسىنداعى قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ پوليتسيا قىزمەتىنىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.