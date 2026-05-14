استانادا بىرنەشە جول ۋچاسكەسىندە قوزعالىس شەكتەلەدى
استانا. قازاقپارات -25-مامىردان باستاپ جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ال-فارابي داڭعىلى مەن ف. وڭعارسىنوۆا كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا كولىك قوزعالىسى تولىقتاي جابىلادى، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
«تاۋەلسىزدىك داڭعىلىن (ال- فارابي) جالعاستىرۋ قۇرىلىسى» جوباسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا 25-مامىردان باستاپ جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ال-فارابي داڭعىلى مەن ف. وڭعارسىنوۆا كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا كولىك قوزعالىسى تولىقتاي جابىلادى.
كولىك قۇرالدارىنىڭ بۇرىلۋى ال-فارابي داڭعىلى بويىمەن، سونداي-اق ف. وڭعارسىنوۆا كوشەسى بويىمەن اتالعان قيىلىسىنا دەيىن جۇزەگە اسىرىلادى.
بۇدان بولەك، بيىلعى جىلدىڭ 14-مامىرىنان باستاپ ال-فارابي داڭعىلى مەن حۋسەين بەن تالال كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا قوزعالىس ۋاقىتشا جابىلادى. بۇل ۋچاسكە قۇرىلىس ايماعى بولىپ سانالادى جانە قازىرگى ۋاقىتتا اسفالت توسەمى جوق، سوندىقتان كولىك قوزعالىسىنىڭ قارقىنى تومەن. وسىعان بايلانىستى كولىك قۇرالدارىنىڭ بۇرىلۋى دا اتالعان قيىلىسقا دەيىن ۇيىمداستىرىلادى. جۇك كولىكتەرىنىڭ ءوتۋى قامتاماسىز ەتىلەدى، الايدا جۇمىستاردىڭ جەكەلەگەن كەزەڭدەرىندە قوزعالىس ۋاقىتشا شەكتەلۋى مۇمكىن.
- جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە مارشرۋتتارىن الدىن الا جوسپارلاپ، بالاما جولداردى قولدانۋدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن استانادا ءبىرقاتار اۆتوبۋس باعدارىنىڭ قوزعالىس سىزباسى ۋاقىتشا وزگەرگەنىن جازعان ەدىك.