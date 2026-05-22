استانادا بالالاردى ونلاين قاۋىپتەردەن قورعاۋ تەتىگى كۇشەيەدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە كيبەربۋللينگ پەن قاۋىپتى كونتەنت كوبەيگەن. سيفرلىق تەحنولوگيا قارىشتاپ دامىعان كەزەڭدە بالالار ينتەرنەت پەن سمارتفوندى ەرتە جاستان پايدالانادى.
قازاقستاندا بۇگىندە 6 ميلليون 900 مىڭعا جۋىق بالا تۇرادى. ال ولاردىڭ ونلاين كەڭىستىكتەگى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماڭىزدى. بۇل ماسەلە بۇگىن استانادا وتكەن «بالالاردى سيفرلىق ورتادا قورعاۋ: وزەكتى سىن-قاتەرلەر مەن تاسىلدەر» اتتى ۇلتتىق كونفەرەنسيادا تالقىلاندى.
UNICEF ماماندارىنىڭ مالىمەتىنشە، 2023-جىلى بالالاردىڭ سيفرلىق ورتاداعى قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى زەرتتەۋ جۇرگىزىلگەن. ساۋالناماعا مىڭنان استام ءجاسوسپىرىم قاتىسقان. ناتيجەسىندە ولاردىڭ 21 پايىزى كيبەربۋللينگكە ۇشىراعانى انىقتالدى. ال 10 پايىزى ينتەرنەت ارقىلى تانىسقان اداممەن قۇپيا كەزدەسۋگە بارعان. الاڭداتارلىعى ولار بۇل جايىندا جاقىندارىنا ايتپاعان. سونداي-اق زەرتتەۋگە قاتىسقان بالالاردىڭ 7 پايىزى جىنىستىق سيپاتتاعى ماتەريالداردى حابارلاما ارقىلى العانىن جەتكىزگەن.
- سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قارقىندى دامۋى بالالاردىڭ ومىرىنە ەلەۋلى اسەر ەتىپ وتىر. سوندىقتان بۇل ماسەلە بۇگىنگى كۇنى وزەكتى بولىپ سانالادى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرىنە سۇيەنسەك، قازاقستانداعى بالالار ينتەرنەتتى 5- 8 جاستان باستاپ قولدانا باستايدى. سونىمەن قاتار، كيبەربۋللينگكە كوبىنە قىز بالالاردىڭ ءجيى ۇشىرايتىنى انىقتالعان. ساۋالناماعا 9-17 جاس ارالىعىنداعى بالالار قاتىسىپ، ولاردىڭ ىشىندە اسىرەسە 10-11 جاستاعى بالالاردىڭ ونلاين كەڭىستىكتە ءتۇرلى ماسەلەگە ءجيى كەزدەسەتىنى بەلگىلى بولدى،-دەدى يۋنيسەف بالالاردىڭ ونلاين قاۋىپسىزدىگى بويىنشا ۇلتتىق ساراپشىسىم قۇندىز تۇراباي.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل كورسەتكىش بۇگىندە ودان ءارى ءوسۋى مۇمكىن. وسىعان بايلانىستى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، جاڭا زەرتتەۋ جۇرگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇدان بولەك، مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى 2025-جىلى ينتەرنەت كەڭىستىكتە زاڭعا قايشى 270 مىڭنان استام كونتەنت انىقتاعان. ونىڭ 60 پايىزى جىنىستىق سيپاتتاعى ماتەريالدار.
- ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حالىقارالىق تاجىريبەنى ەسكەرە وتىرىپ، ونلاين- پلاتفورمالارمەن بىرلەسىپ بالالاردى قورعاۋ تەتىكتەرىن كۇشەيتۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى. قازىرگى تاڭدا كوپتەگەن پلاتفورمالاردا اتا-انالىق باقىلاۋ قۇرالدارى بار. ولار جاس شەكتەۋلەرىن قويۋعا، ەكران ۋاقىتىن رەتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار، ونلاين-ويىندارعا باقىلاۋ دا كۇشەيتىلۋدە. Roblox بويىنشا تۋىنداعان ماسەلەلەرگە بايلانىستى پلاتفورما وكىلدەرىمەن ءوزارا جۇمىس جۇرگىزىلىپ، تۇيتكىلدەر كەزەڭ-كەزەڭىمەن شەشىلىپ جاتىر، - دەدى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى ەۆگەني كوچەتوۆ.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا اتا-انالار تاراپىنان بالالاردى تاربيەلەۋ كەزىندە زورلىق-زومبىلىق ەلەمەنتتەرىن قولدانۋ ايتارلىقتاي ازايعان.