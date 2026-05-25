استانادا بالالار اۋرۋحاناسىنىڭ مەيىرگەرىنەن تۋبەركۋلەز انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - مەدبيكە سوڭعى رەت 24-ساۋىردە جۇمىسقا شىققان. قازىر ول قالالىق فتيزيوپۋلمونولوگيا ورتالىعىندا ەمدەلىپ جاتىر.
استانا قالاسى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى مەديتسينالىق ۇيىم قىزمەتكەرلەرىنىڭ بىرىنە قاتىستى تارالىپ جاتقان اقپارات بويىنشا مالىمەت بەردى.
- 2026 -جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا دەنساۋلىق جاعدايى ناشارلاۋىنا بايلانىستى مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنگەن № 1-قالالىق بالالار اۋرۋحاناسىندا جۇمىس ىستەگەن مەديتسينالىق مەيىرگەردە تۋبەركۋلەز اۋرۋى انىقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا ول قالالىق فتيزيوپۋلمونولوگيا ورتالىعىندا ەم قابىلداپ جاتىر، - دەلىنگەن استانا قالاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى تاراتقان حابارلامادا.
ەڭبەك مىندەتتەرىن اتقارۋ بارىسىندا اۋرۋ بەلگىلەرى انىقتالماعان. قىزمەتكەر سوڭعى جوسپارلى فليۋوروگرافيالىق تەكسەرۋدەن 2026 -جىلدىڭ اقپان ايىندا وتكەن، ناتيجەسى بويىنشا پاتولوگيا انىقتالماعان جانە جۇمىسقا رۇقساتى بولعان.
- اۋرۋ انىقتالعاننان كەيىن مەديتسينالىق ۇيىمدا بارلىق قاجەتتى سانيتاريالىق-ەپيدەمياعا قارسى جانە پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارا جۇرگىزىلىپ، سوڭعى ءۇش ايداعى بايلانىستا بولعان تۇلعالار شەڭبەرى انىقتالدى.
سوڭعى فليۋوروگرافيالىق تەكسەرۋدەن وتكەنىنە التى اي جانە ودان كوپ ۋاقىت وتكەن قىزمەتكەرلەر قايتا تەكسەرۋدەن ءوتتى - بارلىعى 39 ادام. تەكسەرۋ ناتيجەسى بويىنشا اۋرۋ جاعدايلارى انىقتالعان جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەيىرگەر فليۋوروگرافيالىق تەكسەرۋدەن وتكەن جەكەمەنشىك مەديتسينالىق ۇيىمعا قاتىستى ۋاكىلەتتى ورگاندار تاراپىنان ءتيىستى تەكسەرۋ جۇرگىزىلەدى.
مەكەمەدە سانيتاريالىق تالاپتارعا سايكەس پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار جالعاسىپ جاتىر.