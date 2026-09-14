استانادا اياق كيىم قورابىنان ەسىرتكى سالىنعان ورامالار تابىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا پوليتسيا ەسىرتكى زاتتارىن ساقتاپ، تاراتتى دەگەن كۇدىكپەن 26 جاستاعى ەر ادامدى ۇستادى. كۇدىكتى ەكى جاسىرىن ورىننان ەسىرتكى الىپ جاتقان جەرىندە قولعا تۇسكەن.
جەدەل ءىس-شارا بارىسىندا پوليتسەيلەر اتالعان ورىنداردان قالا اۋماعىندا تاراتۋعا ارنالعان تىيىم سالىنعان زاتتار سالىنعان 100 دەن استام وراما تاركىلەدى.
كەيىن كۇدىكتىنىڭ تۇرعىلىقتى جەرى ءتىنتىلدى. پاتەردەن اياق كيىم قورابىنىڭ ىشىنە جاسىرىلعان، اق ءتۇستى ۇنتاق ءتارىزدى، وزىنە ءتان ءيىسى بار زات سالىنعان قوسىمشا ورامالار تابىلدى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ولاردىڭ قۇرامىندا مەفەدرون مەن الفا- PVP بولۋى مۇمكىن. ورامالاردىڭ سىرتى ءتۇرلى ءتۇستى وقشاۋلاعىش تاسپامەن ورالعان.
- بارلىق زات تاركىلەندى. اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى،- دەلىنگەن حابارلامادا.
پوليتسيا قىلمىسقا قاتىسى بار وزگە دە ادامداردى انىقتاپ جاتىر.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ەسىرتكى زاتتارىن ساقتاۋ، وتكىزۋ جانە تاراتقانى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىن ەسكە سالدى.
ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا جامبىل وبلىسىندا 438 كەلى قاراسورا وسىرگەن كۇدىكتى ۇستالعانىن حابارلاعان ەدىك.