استانادا ماسالارعا قارسى كۇرەستىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى باستالدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ماسالارعا قارسى اۋقىمدى دەزينسەكتسيالىق جۇمىستىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى باستالدى.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 16-ماۋسىمنان باستاپ قالانىڭ ورتالىق بولىگىندە جاپپاي وڭدەۋ جۇرگىزىلۋدە. كەيىن ماسالاردىڭ شەتكى اۋداندارعا ىعىسۋىنا جانە قايتا تارالۋىنا جول بەرمەۋ شارالارى قولعا الىنادى.
- بيىلعى ماۋسىم باستالعالى بەرى استانادا 26 مىڭ گەكتاردان استام اۋماق وڭدەلگەن. دەزينسەكتسيالىق جۇمىستار كۇن سايىن تۇنگى ساعات 21:00-دەن تاڭعى 04:00-گە دەيىن جۇرگىزىلەدى. ءار كەزەڭنىڭ ۇزاقتىعى - 20 كۇن، - دەلىنگەن استانا اكىمدىگىنىڭ دەرەگىندە.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بيىلعى ناۋقان التى كەزەڭنەن تۇرادى. ماسالاردى تولىق جويۋ كوزدەلمەيدى، الايدا جۇرگىزىلىپ جاتقان شارالار ولاردىڭ سانىن 90 پايىزعا دەيىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
وڭدەۋ جۇمىستارىنا مەحانيكالىق روتورلى بۇرىككىشتەر، ارنايى تەحنيكالار، كۆادروكوپتەرلەر جانە ءىرى سۋ ايدىندارىندا قولدانىلاتىن ارنايى قايىقتار پايدالانىلادى. ناۋقانعا ارنايى دايىندىقتان وتكەن 150-دەن استام مامان جۇمىلدىرىلعان.
سونىمەن قاتار تۇرعىن ۇيلەرگە قىزمەت كورسەتەتىن ۇيىمدارعا، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، مادەنيەت جانە سپورت مەكەمەلەرىنە، قۇرىلىس نىساندارى مەن ساۋدا ورىندارىنا جەرتولەلەردى تازالاپ، قوسىمشا وڭدەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ تاپسىرىلدى.
ماماندار وڭدەۋ جۇرگىزىلىپ جاتقان ۋاقىتتا تۇرعىندارعا قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاپ، تەرەزەلەردى جاۋىپ قويۋعا جانە وڭدەۋ اۋماقتارىنا بارماۋعا كەڭەس بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پاۆلودار تۇرعىندارى سارى ماسانىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ جاتقانى حابارلاندى.