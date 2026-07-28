استانادا ماسامەن كۇرەستىڭ ءتورتىنشى كەزەڭى باستالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا ماسا، شىركەي جانە وزگە دە جاندىكتەرگە قارسى اۋقىمدى دەزينسەكتسيالىق جۇمىس ءجۇرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگى.
قازىرگى ۋاقىتتا دەزينسەكتسيالىق شارالاردىڭ ءتورتىنشى كەزەڭى جالعاسىپ جاتىر. ونىڭ اياسىندا 10 مىڭ گەكتار اۋماق وڭدەلدى.
وڭدەۋ جۇمىسى قالانىڭ ورتالىعىنان باستالىپ، شەت ايماقتارعا قاراي ىعىستىرۋ ادىسىمەن جۇرگىزىلەدى. سونىمەن قاتار قورعانىس بەلدەۋى قالىپتاستىرىلادى.
بۇل جۇمىس كۇن سايىن ساعات 21:00 دەن 05:00 گە دەيىن جۇرگىزىلەدى. ءار كەزەڭ اي سايىن 20 كۇنگە سوزىلادى. جالپى التى كەزەڭ وتكىزۋ جوسپارلانعان.
- ماسالار ەكوجۇيەنىڭ ءبىر بولىگى بولعاندىقتان، ولاردى تولىقتاي جويۋ كوزدەلمەيدى. الايدا جۇرگىزىلىپ جاتقان شارالار ولاردىڭ سانىن %90 عا دەيىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،- دەلىنگەن حابارلامادا.
دەزينسەكتسيالىق جۇمىس جۇرگىزۋ ءۇشىن مەحانيكالىق روتورلى بۇرىككىشتەر، ارنايى دەزينسەكتسيالىق كولىكتەر، قامىس وسكەن جەتۋى قيىن تۇستاردى وڭدەۋگە ارنالعان دروندار، سونداي-اق ءىرى سۋ ايدىندارىندا ارنايى جابدىقتالعان قايىق پايدالانىلادى.
اۋقىمدى جۇمىسقا ارنايى دايىندىقتان وتكەن جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارى بويىنشا نۇسقامادان وتكەن 150 دەن استام دەزينفەكتور جۇمىلدىرىلعان.
سونىمەن قاتار اكىمدىك تۇرعىن ءۇي قورىنا قىزمەت كورسەتەتىن باسقارۋشى كومپانيالار، پيك، ميب، ءبىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ، مادەنيەت، سپورت، قۇرىلىس نىساندارى، بازارلار، ساۋدا ۇيلەرى جانە باسقا دا ۇيىمدارعا جەرتولەلەردى قۇرعاتىپ، اباتتاندىرۋ جۇرگىزىپ، ولاردى دەزينسەكتسيالىق وڭدەۋدەن وتكىزۋدى ۇسىندى.
دەزينسەكتسيالىق جۇمىس كەزىندە تۇرعىندار مىناداي ساقتىق شارالارىن ساقتاۋى قاجەت:
وڭدەۋ جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋماقتارعا بارماۋ؛
وڭدەۋ جۇمىسى كەزىندە تەرەزەلەردى جاۋىپ قويۋ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانادا ماسالارعا قارسى كۇرەستىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى وتكەنىن حابارلاعانبىز.