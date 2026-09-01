استانادا ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزگەن ەر ادام ءبىر جىلعا سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - ماس كۇيىندە كولىك قۇرالىن قايتا باسقارعان جۇرگىزۋشى ءومىر بويىنا كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلىپ، ءبىر جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اقمولا وبلىسىنىڭ تۇرعىنى بۇعان دەيىن ءبىر جىل مەرزىمگە كولىك قۇرالدارىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلعانىنا قاراماستان، قايتادان الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە كولىك قۇرالىنىڭ تىزگىنىنە وتىرعان.
سوتتا ول بۇعان دەيىن كوپ مولشەردە ۇلتتىق سۋسىن قىمىز ىشكەنىن تۇسىندىرگەن.
مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى سوتتا سوتتالۋشىنىڭ كىناسىن دالەلدەيتىن بارلىق دالەلدەمەنى ۇسىندى.
- سوتتالۋشىنىڭ كىناسىن مويىنداعانىن جانە ونىڭ جاس بالالارى بار ەكەنىن ەسكەرە وتىرىپ، سوت ۇكىمىمەن وعان 1 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالىپ، كولىك قۇرالدارىن باسقارۋ قۇقىعىنان ءومىر بويىنا ايىرىلدى. سوت ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى كولىك قۇرالىن ماساڭ كۇيدە باسقارماۋعا شاقىرادى، ويتكەنى مۇنداي ارەكەت ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ناقتى ءقاۋىپ ءتوندىرىپ، قاتاڭ جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعادى.
بۇدان بۇرىن جامبىل وبلىسىندا پوليتسيادان قاشقان ماس جۇرگىزۋشى 7 جىلعا كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلعانىن جازعانبىز.