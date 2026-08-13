استانادا اۋرۋحانا قىزمەتكەرى ناۋقاستىڭ التىنىن ۇرلاپ، لومباردقا وتكىزگەن
استانا. KAZINFORM - استانادا پوليتسيا مەديتسينالىق مەكەمەدە ەم الىپ جاتقان پاتسيەنتتىڭ التىن اشەكەيلەرىن ۇرلادى دەگەن كۇدىكتىنى ۇستادى.
ايەل اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعان كەزدە وزىمەن بىرگە التىن سىرعاسى مەن القاسىن الىپ كەلگەن. الايدا ءبىراز ۋاقىتتان كەيىن ونىڭ تۋىستارى زەرگەرلىك بۇيىمداردىڭ جوعالعانىن بايقاپ، پوليسياعا جۇگىنگەن.
جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى بارىسىندا كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كۇدىكتىنىڭ جەكە باسىن انىقتادى. ول مەديتسينالىق مەكەمەنىڭ بۇرىنعى قىزمەتكەرى، 22 جاستاعى ازامات بولىپ شىقتى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، كۇدىكتى ۇرلانعان التىن بۇيىمداردى لومباردقا تاپسىرعان. زاتتاي دالەلدەمەلەر تاركىلەندى.
قازىر اتالعان فاكتى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
پوليتسيا ازاماتتاردى جەكە مۇلكىنە مۇقيات بولۋعا ۇندەدى. زاتتاردىڭ جوعالعانىن بايقاساڭىز، دەرەۋ پوليتسياعا حابارلاسۋ قاجەت.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانادا ەر ادام بۇرىن ءوزى كۇزەتكەن نىساننان 21 ميلليون تەڭگەنىڭ كابەلىن ۇرلاپ كەتكەنىن جازعانبىز.