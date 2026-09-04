استانادا دەمالىس كۇندەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 5-6 قىركۇيەك كۇندەرى كەزەكتى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى.
جارمەڭكەدە ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىس، جەمىس-جيدەك، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، نان-توقاش، تابيعي شىرىندار، توساپ، دجەم جانە باسقا دا تاعامداردى ءتيىمدى باعامەن ساتىپ الا الادى.
ءىس-شارا 5-6 قىركۇيەك كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن Keryen Joly ساۋدا ورتالىعى اۋماعىندا وتەدى.
كەلۋشىلەردىڭ ىڭعايى ءۇشىن جارمەڭكە وتەتىن ورىنعا №7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307، 317 اۆتوبۋس قاتىنايدى.