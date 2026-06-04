استانادا دەمالىس كۇندەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا كەزەكتى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى 6 - جانە 7-ماۋسىم كۇندەرى وتەدى، دەپ جازدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جارمەڭكەدە قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى.
قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، كونديتەرلىك ونىمدەر، تابيعي شىرىندار، توساپتار مەن دجەمدەر جانە باسقا دا تاۋارلاردى ساتىپ الا الادى.
ءىس-شارا 6-جانە 7-ماۋسىم كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن Keryen Joly ساۋدا ورتالىعىندا وتەدى. كەلۋشىلەردىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن جارمەڭكە وتەتىن ورىنعا جاقىن ماڭنان №7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307، 317 باعىتتاعى اۆتوبۋستار قاتىنايدى.
ايتا كەتەيىك، شەتەلدىك ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن ساتىپ الۋ شەكتەلەدى.