استانادا دەمالىس كۇندەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 20-21-ماۋسىم كۇندەرى كەزەكتى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جارمەڭكەدە جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى.
قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىستەر مەن جەمىس-جيدەكتەردى، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، نان-توقاش ونىمدەرىن، تابيعي شىرىنداردى، توساپتار مەن دجەمدەردى جانە باسقا دا تاۋارلاردى ساتىپ الا الادى.
- ءىس-شارا 20-جانە 21-ماۋسىم كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن الاش تاس جولى، 35ب مەكەنجايىندا ورنالاسقان «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىندا وتەدى. كەلۋشىلەردىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن جارمەڭكە وتەتىن ورىننىڭ ماڭىنان 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307 جانە 317 اۆتوبۋس باعىتتارى قاتىنايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن پاۆلوداردا ازىق-تۇلىك پەن كوكونىس ونىمدەرى قىمبات باعاعا ساتىلىپ كەلگەنى بەلگىلى بولدى.