استانادا الماتى وبلىسىنىڭ كرەاتيۆتى جارمەڭكەسى ءوتىپ، وعان مىڭداعان ادام قاتىستى
استانا. KAZINFORM - استاناداعى Qazaq Creative Hub الاڭىندا «Creative Aimaq» جوباسى اياسىندا الماتى وبلىسىنىڭ كرەاتيۆتى جارمەڭكەسى ءوتتى. ەكى كۇن ىشىندە كورمەنى 2 مىڭعا جۋىق ادام تاماشالادى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جارمەڭكەدە زەرگەرلىك بۇيىمدار، اعاش پەن بىلعارىدان جاسالعان ونىمدەر، ۇلتتىق توقىما، قازاقى ءسان ۇلگىلەرى، ۇلتتىق كيىمدەر مەن اكسەسسۋارلار، سىرماق، سومكە، ءاميان، بەلدىك، كادەسىيلار، ساندىك پاننولار جانە بەينەلەۋ ونەرى تۋىندىلارى ۇسىنىلدى. ەكسپوزيتسيانىڭ جەكەلەگەن بولىمدەرى جامبىل جاباي ۇلى مەن مۇقاعالي ماقاتايەۆتىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالدى.
- «Creative Aimaq» جوباسىنىڭ ماقساتى - وڭىرلىك كرەاتورلارعا ونىمدەرىن كەڭ اۋديتورياعا تانىستىرۋعا، جاڭا تۇتىنۋشىلار تابۋعا جانە وتاندىق كرەاتيۆتى ونىمدەردىڭ نارىعىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرۋ، - دەيدى ۇيىمداستىرۋشىلار.
ايتا كەتەيىك، جوبانىڭ العاشقى سەگىز وڭىردەگى ناتيجەلەرى بۇل فورماتتىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتتى. كرەاتورلار جاڭا تۇتىنۋشىلار مەن سەرىكتەستەر تاۋىپ، ونىمدەرىن وڭىرلىك نارىقتان تىس جەرلەرگە شىعارۋعا مۇمكىندىك الدى.
بۇدان بۇرىن استانادا اباي وبلىسىنىڭ كرەاتيۆتى الەۋەتى تانىستىرىلعانىن جازعانبىز.
اۆتور
اينۇر تۋماكبايەۆا