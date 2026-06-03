KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادان گۋاڭجۋعا تىكەلەي اۋە قاتىناسى ىسكە قوسىلدى

    استانا. قازاقپارات - Air Astana 2026 -جىلعى 2 - ماۋسىمنان باستاپ استانا مەن گۋاڭجۋ اراسىندا تىكەلەي رەيستەردى ىسكە قوستى.

    Uzbekistan
    Photo credit: Pexels

    اۋەكومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، قىتايدىڭ ءىرى قالالارىنا باعىتتالعان مارشرۋتتىق جەلىسىن كەڭەيتۋ جالعاسىپ جاتىر.

    جاڭا باعىت 2025 -جىلعى ناۋرىزدان بەرى اپتاسىنا بەس رەت ورىندالاتىن الماتى - گۋاڭجۋ رەيستەرىن تولىقتىرادى. قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭدۋن پروۆينتسياسىنىڭ ورتالىعى سانالاتىن گۋاڭجۋ -ەلدىڭ ەڭ ءىرى قالالارىنىڭ ءبىرى ءارى ماڭىزدى ونەركاسىپتىك، ساۋدا جانە كولىك ورتالىعى.

    استانا- گۋاڭجۋ رەيستەرى اپتاسىنا ەكى رەت، سەيسەنبى جانە بەيسەنبى كۇندەرى قاتىنايدى. ۇشاق استانادان ساعات 18:45 تە ۇشىپ شىعىپ، گۋاڭجۋعا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 04:30 دا قونادى. ۇشۋ ۇزاقتىعى - 6 ساعات 45 مينۋت. رەيستەردى Airbus A321LR اۋە كەمەلەرى ورىندايدى.

    «گۋاڭجۋ باعىتىنىڭ اشىلۋى Air Astana-نىڭ قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى اۋە بايلانىسىن ۇزاق مەرزىمدى دامۋىن كوزدەيدى. بۇل باعىتتىڭ نەگىزى 2002 -جىلعى جەلتوقساندا الماتى مەن بەيجىڭ اراسىندا ورىندالعان العاشقى رەيسپەن قالانعان بولاتىن»،- دەلىنگەن اقپاراتتا.

    2026 -جىلعى جازعى ماۋسىمدا قىتاي باعىتتارىنىڭ باسىم بولىگىندە، سونىڭ ىشىندە الماتىدان ۇرىمجىگە، گۋاڭجۋعا، شاڭحايعا، سانياعا جانە ينينگە، سونداي-اق استانادان بەيجىڭ مەن ۇرىمجىگە رەيستەر جيىلىگى ارتتىرىلادى. ناتيجەسىندە قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى رەيستەر سانى اپتاسىنا 51 گە جەتىپ، اۋە كومپانياسى تاريحىنداعى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتپەك.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور