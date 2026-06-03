استانادان گۋاڭجۋعا تىكەلەي اۋە قاتىناسى ىسكە قوسىلدى
استانا. قازاقپارات - Air Astana 2026 -جىلعى 2 - ماۋسىمنان باستاپ استانا مەن گۋاڭجۋ اراسىندا تىكەلەي رەيستەردى ىسكە قوستى.
اۋەكومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، قىتايدىڭ ءىرى قالالارىنا باعىتتالعان مارشرۋتتىق جەلىسىن كەڭەيتۋ جالعاسىپ جاتىر.
جاڭا باعىت 2025 -جىلعى ناۋرىزدان بەرى اپتاسىنا بەس رەت ورىندالاتىن الماتى - گۋاڭجۋ رەيستەرىن تولىقتىرادى. قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭدۋن پروۆينتسياسىنىڭ ورتالىعى سانالاتىن گۋاڭجۋ -ەلدىڭ ەڭ ءىرى قالالارىنىڭ ءبىرى ءارى ماڭىزدى ونەركاسىپتىك، ساۋدا جانە كولىك ورتالىعى.
استانا- گۋاڭجۋ رەيستەرى اپتاسىنا ەكى رەت، سەيسەنبى جانە بەيسەنبى كۇندەرى قاتىنايدى. ۇشاق استانادان ساعات 18:45 تە ۇشىپ شىعىپ، گۋاڭجۋعا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 04:30 دا قونادى. ۇشۋ ۇزاقتىعى - 6 ساعات 45 مينۋت. رەيستەردى Airbus A321LR اۋە كەمەلەرى ورىندايدى.
«گۋاڭجۋ باعىتىنىڭ اشىلۋى Air Astana-نىڭ قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى اۋە بايلانىسىن ۇزاق مەرزىمدى دامۋىن كوزدەيدى. بۇل باعىتتىڭ نەگىزى 2002 -جىلعى جەلتوقساندا الماتى مەن بەيجىڭ اراسىندا ورىندالعان العاشقى رەيسپەن قالانعان بولاتىن»،- دەلىنگەن اقپاراتتا.
2026 -جىلعى جازعى ماۋسىمدا قىتاي باعىتتارىنىڭ باسىم بولىگىندە، سونىڭ ىشىندە الماتىدان ۇرىمجىگە، گۋاڭجۋعا، شاڭحايعا، سانياعا جانە ينينگە، سونداي-اق استانادان بەيجىڭ مەن ۇرىمجىگە رەيستەر جيىلىگى ارتتىرىلادى. ناتيجەسىندە قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى رەيستەر سانى اپتاسىنا 51 گە جەتىپ، اۋە كومپانياسى تاريحىنداعى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتپەك.