استانادا احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ پورترەتى 5 مىڭ شەگە مەن جىپتەن جاسالدى
استانا. KAZINFORM - استانالىق جاس پەداگوگتەر احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ 154 جىلدىعىنا وراي ونىڭ بەينەسىن زاماناۋي ونەرمەن ورنەكتەدى.
№48 مەكتەپ-ليتسەيىنىڭ ۇستازدارى String art تەحنولوگياسى ارقىلى 5 مىڭعا جۋىق شەگە مەن 600 مەتر ءجىپ پايدالانىپ، كولەمى 3×2 مەتر بولاتىن ەرەكشە پورترەت-ينستاللياتسيا جاسادى.
ۇستازداردىڭ بۇل ەڭبەگى - ۇلتتىڭ ۇلى تۇلعاسىنا دەگەن قۇرمەتتى زاماناۋي ونەرمەن ۇشتاستىرعان شىعارماشىلىق جوبا.
ەرەكشە تۋىندىنىڭ يدەياسى مەكتەپتىڭ جاس پەداگوگتەرىنەن شىققان. ولار احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ ەسىمىمەن اتالعان ءبىلىم ورداسىندا ۇلت ۇستازىنىڭ مۇراسىن ناسيحاتتاۋدىڭ وزگەشە جولىن ۇسىنعان. جوبانى تولىق اياقتاۋعا 14 كۇن ۋاقىت كەتكەن.
جۇمىستىڭ العاشقى كەزەڭىندە مۇعالىمدەر ارنايى دايىندالعان تاقتايشاعا پروەكتوردىڭ كومەگىمەن احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ بەينەسىن ءتۇسىرىپ، پورترەتتىڭ نەگىزگى سۇلباسىن بەلگىلەدى. كەيىن تاقتايشاعا بەس مىڭعا جۋىق شەگە قاعىلدى. ال ودان كەيىن ءار شەگەگە توقىلعان جىپتەردى ءبىر-بىرىمەن بايلانىستىرا وتىرىپ، پورترەتتىڭ بەينەسى قالىپتاستىرىلدى.
تۋىندىنى جاساۋ بارىسىندا جالپى ۇزىندىعى 600 مەترگە جۋىق توقىما ءجىبى مەن 5000 عا جۋىق شەگە پايدالانىلعان. ءار ءجىپتىڭ ءوز ورنى مەن باعىتى مۇقيات ەسەپتەلىپ، ناتيجەسىندە الىستان قاراعاندا تۇتاس پورترەت بولىپ كورىنەتىن اسەرلى ينستاللياتسيا دۇنيەگە كەلگەن.
جوبانىڭ ەرەكشەلىگى - ونىڭ تەك كوركەم تۋىندى عانا ەمەس، مەكتەپتىڭ رۋحاني- مادەني كەڭىستىگىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالۋىندا. جاس پەداگوگتەر دايىن جۇمىستى مەكتەپ مۋزەيىنە تارتۋ ەتتى. ەندى ەرەكشە پورترەت-ينستاللياتسيا ءبىلىم ورداسىنا كەلگەن وقۋشىلار مەن قوناقتارعا احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ تۇلعاسىن زاماناۋي ونەر تىلىمەن تانىستىراتىن كورنەكى نىسان رەتىندە قىزمەت ەتەدى.
ۇلت ۇستازىنىڭ ەڭبەگىن دارىپتەۋ - ونىڭ ەسىمىن ەستە ساقتاۋمەن عانا شەكتەلمەيدى. احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ اعارتۋشىلىق يدەيالارىن بۇگىنگى ۇرپاققا جاڭا تاسىلدەرمەن جەتكىزۋ دە ماڭىزدى. وسى تۇرعىدان العاندا، جاس پەداگوگتەردىڭ شىعارماشىلىق باستاماسى - تاريح پەن زاماناۋي تەحنولوگيانى ساباقتاستىرعان تاعىلىمدى جوبا.
ءبىر تاقتايشاعا قاعىلعان مىڭداعان شەگە مەن ورىلگەن جۇزدەگەن مەتر ءجىپتىڭ ارتىندا - ۇلت ۇستازىنا دەگەن قۇرمەت، ىزدەنىس پەن ۇجىمدىق ەڭبەكتىڭ ناتيجەسى تۇر.