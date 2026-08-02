استانادا اباتتاندىرۋ قاعيدالارىن بۇزعان 27 مىڭنان استام ادامعا ايىپپۇل سالىندى
استانا. KAZINFORM - استانادا قوعامدىق ءتارتىپ پەن تازالىقتى ساقتاۋ باعىتىنداعى رەيدتەر بارىسىندا قوقىس تاستاۋ، قوعامدىق ورىنداردا تۇكىرۋ، قالدىقتاردى رۇقسات ەتىلمەگەن جەرگە توگۋ جانە اعىندى سۋلاردى زاڭسىز شىعارۋ دەرەكتەرى انىقتالىپ جاتىر.
كەزەكتى رەيد كەزىندە ەرمەك سەركەبايەۆ كوشەسىندەگى قۇرىلىس الاڭدارىنا ىرگەلەس اۋماقتاردى ءتيىستى دەڭگەيدە كۇتىپ ۇستاماعان ءارى قۇرىلىس نىساندارىن قورشاۋ تالاپتارىن بۇزعان ەكى ۇيىم انىقتالدى. ولارعا قاتىستى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 505-بابى بويىنشا اكىمشىلىك شارالار قابىلداندى.
سونداي-اق پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارا بارىسىندا 34 جاستاعى ازامات تەمەكى تۇقىلىن جەرگە تاستاپ، كەيىن اۆتوكولىگىنە وتىرعان ساتتە پوليتسيانىڭ نازارىنا ىلىكتى. قۇقىق بۇزۋشىنىڭ جەكە باسى انىقتالىپ، وعان زاڭ اياسىندا ءتيىستى شارا قولدانىلدى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، جىل باسىنان بەرى استانادا قوعامدىق ورىنداردى لاستاعانى ءۇشىن 400 گە جۋىق ازامات جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان. ال قالالاردى اباتتاندىرۋ قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن 27 مىڭنان استام ادامعا اكىمشىلىك جازا قولدانىلعان.
ءتارتىپ ساقشىلارى تۇرعىندار مەن قالا قوناقتارىن تازالىق تالاپتارىن ساقتاۋعا، قوعامدىق ورىنداردى لاستاماۋعا جانە قورشاعان ورتاعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا ۇندەدى.