استانادا ادام ۇرلاپ، بوپسالاعان 6 شەتەلدىك سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ادام ۇرلاۋ ءىسى بويىنشا التى شەتەلدىككە قاتىستى ۇكىم شىقتى، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى «سارىارقا» اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى.
پروكۋراتۋرا ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ءبىرىنىڭ التى ازاماتىنا قاتىستى ادام ۇرلاۋ جانە ءوز بەتىنشە بيلىك ەتۋ فاكىلەرى بويىنشا قىلمىستىق ءىس بويىنشا مەملەكەتتىك ايىپتاۋدى قولدادى.
سوت بارىسىندا 2024 -جىلعى 9-جەلتوقساندا توپ مۇشەلەرىنىڭ ءبىرى كورسەتىلمەگەن قىزمەت ءۇشىن جابىرلەنۋشىدەن اقشا تالاپ ەتكەنى انىقتالدى. ول كۇش قولدانىپ، جابىرلەنۋشىنى 80 مىڭ تەڭگە اۋدارۋعا ماجبۇرلەگەن.
كەيىن الدىن الا ءسوز بايلاسقان توپ جابىرلەنۋشىنى كۇش قولدانىپ، پايداكۇنەمدىك ماقساتتا استانا قالاسى اۋماعىندا ۇرلاپ اكەتكەن.
پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى سوتتا سوتتالۋشىلاردىڭ كىناسىن دالەلدەيتىن جەتكىلىكتى ايعاقتار ۇسىنعان.
- استانا قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنىڭ ۇكىمىمەن بەس ادام الدىن الا ءسوز بايلاسۋ ارقىلى پايداكۇنەمدىك ماقساتتا ادام ۇرلاعانى ءۇشىن 8 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. ال توپتىڭ تاعى ءبىر مۇشەسى ادام ۇرلاۋعا كومەكتەسكەنى جانە ءوز بەتىنشە بيلىك ەتكەنى ءۇشىن 7 جىل 6 ايعا سوتتالدى،- دەلىنگەن حابارلامادا.
پروكۋراتۋرا ادام ۇرلاۋ قىلمىسى ءۇشىن 15 جىلعا دەيىن، ءال وز بەتىنشە بيلىك ەتكەنى ءۇشىن 7 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلعانىن ەسكە سالدى.