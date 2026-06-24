KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا 85 جىل بۇرىنعى ىستىق رەكورد قايتا تىركەلدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا 23-ماۋسىم كۇنى اۋا تەمپەراتۋراسى 36,8 + گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، 85 جىلدىق رەكورد جاڭارتىلدى. بۇعان دەيىنگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش 1941-جىلى تىركەلگەن 36,4+ گرادۋس بولعان ەدى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ق ءمالىم ەتتى.

    85-летний рекорд побит в Астане
    Фото: Казгидромет

    - 2026-جىلعى 23-ماۋسىمدا استانادا وسى كۇن ءۇشىن جاڭا تەمپەراتۋرالىق رەكورد ورناتىلدى. اۋانىڭ ەڭ جوعارى تەمپەراتۋراسى 36,8 + گرادۋسقا جەتىپ، الدىڭعى رەكوردتان 0,4+ گرادۋسقا جوعارى بولدى. بۇعان دەيىن 23+ماۋسىمداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش 36,4+ گرادۋس بولىپ، 1941-جىلى تىركەلگەن ەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر الداعى ءۇش كۇنگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى. رەسپۋبليكا اۋماعىنداعى اۋا رايىن سولتۇستىك-باتىس تسيكلونى جانە ونىمەن بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەر ايقىندايتىن بولادى. وسىعان بايلانىستى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق ءتۇسۋى، جەلدىڭ ەكپىندى كۇشەيۋى جانە شاڭدى داۋىلدار كۇتىلەدى.

    قوعام اۋارايى استانا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور