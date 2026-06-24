استانادا 85 جىل بۇرىنعى ىستىق رەكورد قايتا تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 23-ماۋسىم كۇنى اۋا تەمپەراتۋراسى 36,8 + گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، 85 جىلدىق رەكورد جاڭارتىلدى. بۇعان دەيىنگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش 1941-جىلى تىركەلگەن 36,4+ گرادۋس بولعان ەدى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ق ءمالىم ەتتى.
- 2026-جىلعى 23-ماۋسىمدا استانادا وسى كۇن ءۇشىن جاڭا تەمپەراتۋرالىق رەكورد ورناتىلدى. اۋانىڭ ەڭ جوعارى تەمپەراتۋراسى 36,8 + گرادۋسقا جەتىپ، الدىڭعى رەكوردتان 0,4+ گرادۋسقا جوعارى بولدى. بۇعان دەيىن 23+ماۋسىمداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش 36,4+ گرادۋس بولىپ، 1941-جىلى تىركەلگەن ەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر الداعى ءۇش كۇنگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى. رەسپۋبليكا اۋماعىنداعى اۋا رايىن سولتۇستىك-باتىس تسيكلونى جانە ونىمەن بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەر ايقىندايتىن بولادى. وسىعان بايلانىستى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق ءتۇسۋى، جەلدىڭ ەكپىندى كۇشەيۋى جانە شاڭدى داۋىلدار كۇتىلەدى.