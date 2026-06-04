استانادا 7-ماۋسىم كۇنى وتەتىن رەسپۋبليكالىق بايگە جارىسىنىڭ باستالۋ ۋاقىتى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا ماڭىنداعى «قازانات» اتشابارىندا 7-ماۋسىمعا بەلگىلەنگەن قازاقستان مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنىنە وراي ۇيىمداستىرىلاتىن اۋقىمدى رەسپۋبليكالىق بايگە جارىسىنىڭ باستالۋ ۋاقىتى وزگەردى، دەپ جازدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ءدۇبىرلى دودانىڭ سالتاناتتى اشىلۋى 7-ماۋسىم كۇنى كەشكى ساعات 17:00 دە وتەدى. اشىلۋ راسىمىنەن كەيىن بايگە جارىستارى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جالعاسادى.
بايگە جارىسىنىڭ باس تورەشىسى نۇرلىبەك مۇحامەدياروۆتىڭ ايتۋىنشا، ۋاقىتتىڭ وزگەرۋى اۋا رايىنىڭ كۇرت ىسۋىنا بايلانىستى قابىلدانعان.
- ۇلتتىق رۋحتى اسقاقتاتاتىن ءدۇبىرلى بايگەنىڭ اشىلۋ سالتاناتىن 7-ماۋسىم كۇنى ساعات 17:00 گە اۋىستىردىق. بۇل شەشىم ات يەلەرى مەن ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ كەلىسىمى نەگىزىندە قابىلداندى. سەبەبى سول كۇنى اۋا تەمپەراتۋراسى +35…+38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى دەپ بولجانىپ وتىر. ءبىز ءۇشىن ەڭ باستىسى - شاباندوزداردىڭ، سايگۇلىكتەردىڭ جانە كورەرمەندەردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن جايلىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ. ەلوردا تۇرعىندارى مەن قالا قوناقتارىن ۇلتتىق سپورت مەرەكەسىنە قاتىسىپ، قازاق حالقىنىڭ ءتول مۇراسى - بايگەنىڭ قىزىعىن تاماشالاۋعا شاقىرامىز،-دەدى ول.
سارىارقانىڭ سايىن دالاسىن دۇبىرگە بولەيتىن جارىستا ەلىمىزدىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن كەلگەن تاڭداۋلى تۇلپارلار مەن تاجىريبەلى شاباندوزدار ءۇش قاشىقتىق بويىنشا باق سىنايدى. 9 شاقىرىمدىق «قۇنان» بايگە، 16 شاقىرىمدىق «توپ» بايگە جانە 25 شاقىرىمدىق «الامان» بايگە بويىنشا وزا شاپقان جەڭىمپازدار مەن جۇلدەگەرلەرگە اقشالاي سىياقىلارمەن قاتار 1 بولمەلى پاتەر جانە ەكى بىردەي «Changan» اۆتوكولىگى تابىستالادى. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، جۇيرىك تۇلپارلار مەن شاباندوزداردى تىركەۋ ونلاين فورماتتا جۇرگىزىلىپ جاتىر. ال وفلاين تىركەۋ 6-ماۋسىم كۇنى «قازانات» اتشابارىندا ساعات 09:00 دەن 18:00 گە دەيىن وتەدى.
قاتىسۋ جارنالارى:
• «الامان» بايگە - 70 مىڭ تەڭگە؛
• «توپ» بايگە - 50 مىڭ تەڭگە؛
• «قۇنان» بايگە - 30 مىڭ تەڭگە.
جينالعان قاراجات تولىقتاي قايىرىمدىلىق ماقساتتارعا جۇمسالادى. مەرەكەلىك بايگە جارىسىنا كورەرمەندەر ءۇشىن كىرۋ تەگىن.
«قازانات» اتشابارىنا LRT جەلىسى ارقىلى، سونداي- اق №37، 42،302، 303، 320، 323 جانە 501 قوعامدىق كولىكتەرىمەن جەتۋگە بولادى.
ايتا كەتەيىك، رەسپۋبليكالىق بايگە جارىسى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن، رەسپۋبليكالىق بايگە فەدەراتسياسى، ۇلتتىق جانە وليمپيادالىق ات سپورتى تۇرلەرى فەدەراتسياسى، «NAK» قۇرىلىس كومپانياسى جانە قالالىق سپورت باسقارماسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتەدى.
ايتا كەتەيىك، ماجىلىستە كوكپارعا ارنالعان قاۋىپسىزدىك ستاندارتىن زاڭنامالىق دەڭگەيدە بەكىتۋ ۇسىنىلدى.