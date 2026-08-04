استانادا 200 گە جۋىق وقۋشى ابايدىڭ «كوزىمنىڭ قاراسى» ءانىن ءبىر مەزەتتە ورىندادى
استانا. KAZINFORM - استانادا قازاقتىڭ ۇلى اقىنى اباي قۇنانباي ۇلى كۇنىنە وراي «ۇلى دالا اۋەنى: ابايدىڭ ءان مۇراسى» اتتى قالالىق مۋزىكالىق فلەشموب ءوتتى. ءىس-شارا اياسىندا 200 گە جۋىق وقۋشى ابايدىڭ ايگىلى «كوزىمنىڭ قاراسى» ءانىن ءبىر مەزگىلدە ورىندادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ەلوردا اكىمدىگىنىڭ اقپاراتىنشا، مادەني ءىس-شارا اباي قۇنانباي ۇلى مۋزىكالىق مۇراسىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ ۇلتتىق ونەرگە دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق جەكەمەنشىك قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرىن ورتاق شىعارماشىلىق الاڭدا بىرىكتىرۋگە باعىتتالدى.
ءىس-شارا اشىق اسپان استىندا ءوتتى. ءاننىڭ كوپشىلىكپەن ءبىر مەزگىلدە ورىندالۋى ۇلتتىق ءان ونەرىنىڭ بايلىعى مەن قۇندىلىعىن ايشىقتاعان اسەرلى مۋزىكالىق كورىنىسكە اينالدى.
بىرلەسكەن ونەر كورسەتۋ بالالاردىڭ شىعارماشىلىق الەۋەتىن اشۋعا، ورىنداۋشىلىق شەبەرلىگى مەن ساحنالىق مادەنيەتىن دامىتۋعا، سونداي-اق ۇلتتىق مۇراعا دەگەن قۇرمەتىن نىعايتۋعا ىقپال ەتتى.
ايتا كەتەيىك، جوبا سونداي-اق «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسى اياسىندا رۋحاني-ادامگەرشىلىك، پاتريوتتىق جانە مادەني قۇندىلىقتاردى قالىپتاستىرۋعا ۇلەس قوسادى.