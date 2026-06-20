استانادا 20-21-ماۋسىم كۇندەرى قايدا بارۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - استانادا الداعى دەمالىس كۇندەرى مۋزىكا مەن ونەر سۇيەر قاۋىم ءۇشىن ناعىز مەرەكەگە تولى كۇندەر بولماق. ەلوردالىقتار مۋزىكا كەشتەرىن، قويىلىمداردى، كونتسەرتتەر مەن حالىقارالىق مۋزىكا فەستيۆالىن تاماشالاي الادى. Kazinform ءتىلشىسى 20-21-ماۋسىمداعى دەمالىس جوسپارىنا قوسۋعا بولاتىن تاڭداۋلى شارالار ءتىزىمىن جاسادى.
احمەت جۇبانوۆ پەن لاتيف حاميديدى ەسكە الۋ كەشى
20-ماۋسىمدا ە. راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيانىڭ كامەرالىق زالىندا كورنەكتى قازاق كومپوزيتورلارى احمەت جۇبانوۆ پەن لاتيف حاميديدىڭ 120 جىلدىعىنا ارنالعان گالا-مۋزىكالىق كەش وتەدى.
كونسەرت قازاق مۋزىكا ونەرىنىڭ دامۋىندا شەشۋشى ءرول اتقارعان ەكى كورنەكتى تۇلعاعا قۇرمەت كورسەتۋگە ارنالعان. وسى شەبەرلەردىڭ باي رۋحاني مۇراسىنا ارنالعان باعدارلاما ءوز كورەرمەنىن كۇتەدى.
«استانا بالەت» تەاترىنداعى «سيمفونيالىق جاڭعىرۋلار»
20-ماۋسىمدا «استانا بالەت» الەمدىك كلاسسيكانى سۇيەتىندەردى ەلمار بورىبايەۆ ديريجەرلىك ەتەتىن «سيمفونيالىق اشىلۋلار» سيمفونيالىق وركەسترىنىڭ كونتسەرتىنە شاقىرادى.
كەشكى باعدارلامادا الەمدىك كلاسسيكالىق ساحنانىڭ تانىمال شىعارمالارى، سونىڭ ىشىندە انتونين دۆورجاكتىڭ 8-سيمفونياسى جانە كارل ماريا فون ۆەبەردىڭ «ۆولنىي سترەلوك» ۋۆەرتيۋراسى بار. قوناقتار اۋەزدى وركەست دىبىسىن، درامالىق مۋزىكالىق پاليترا مەن جارقىن كونتراستتاردى تاماشالاي الادى.
استانا ميۋزيكلدەن «مۋزىكا الەمىنە ساياحات»
21-ماۋسىمدا «استانا ميۋزيكل» مەملەكەتتىك تەاترى «مۋزىكا الەمىنە ساياحات» تەاترلىق باعدارلاماسىن ۇسىنادى. قويىلىمعا تانىمال رەسەيلىك جانە حالىقارالىق ميۋزيكلدەردەن ەڭ جاقسى كورىنىستەر مەن مۋزىكالىق نومىرلەر كىرەدى.
ۇيىمداستىرۋشىلار كەرەمەت قويىلىمدار، اسەرلى حورەوگرافيا جانە كۇتپەگەن مۋزىكالىق توسىنسىيلار ۇسىنىلاتىنىنا ۋادە بەردى.
Higanbana Tour اياسىنداعى MEREY كونسەرتى
21-ماۋسىمدا قازاقستاندىق اقىن جانە ءانشى MEREY «Higanbana Tour» اياسىندا استانادا ونەر كورسەتەدى.
23 جاستاعى ءارتىس ءوزىنىڭ ەموتسيونالدى جەتكىزۋىمەن جانە ەرەكشە ۆوكالدىق تەحنيكاسىمەن ونەر كورسەتەدى. ونىڭ مۋزىكاسى شىنايى پوەزيانى زاماناۋي، ەكسپەريمەنتالدى دىبىسپەن ۇيلەستىرەدى.
Lakshminarayana Global Music Festival in Kazakhstan
دەمالىس كۇندەرىنىڭ ەڭ ماڭىزدى وقيعالارىنىڭ ءبىرى – 21-ماۋسىمدا ە. راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيادا وتەتىن Lakshminarayana Global Music Festival in Kazakhstan فەستيۆالى.
فەستيۆال ءۇندىستاننىڭ مۋزىكالىق ءداستۇرى مەن قازاقستاننىڭ كاسىبي كلاسسيكالىق ونەرىن بىرىكتىرەدى. كورەرمەن شىعىس مۋزىكالىق موتيۆتەرى مەن اكادەميالىق ورىنداۋ شەبەرلىگى بىرىكتىرىلگەن مادەنيەتتەردىڭ ەرەكشە سينتەزىن تاماشالايدى.