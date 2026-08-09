استانادا 15 كىتاپ وقىپ، 600 مىڭ تەڭگە ۇتىپ الۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - استانا «كىتاپ وقيتىن ۇلت» رەسپۋبليكالىق جوباسىنا قوسىلدى. ەلوردا تۇرعىندارى التى ايدا 15 كىتاپ وقىپ، ارنايى سىناقتاردان ءوتۋ ارقىلى 600 مىڭ تەڭگەگە دەيىن اقشالاي سىيلىق ۇتىپ الا الادى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگى.
«كىتاپ وقيتىن ۇلت» مارافونى قىركۇيەك ايىندا باستالادى. بۇعان دەيىن استانا اكىمدىگى مەن «كىتاپ وقيتىن ۇلت - چيتايۋشايا ناتسيا» قوعامدىق قورى ءتيىستى مەموراندۋمعا قول قويعان.
جوبا وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋعا باعىتتالعان.
مارافون شارتى بويىنشا قاتىسۋشىلار التى اي ىشىندە 15 كىتاپ وقۋى كەرەك. ودان كەيىن ولار وقىعان شىعارمالارى بويىنشا تەستىلەۋدەن جانە بىرنەشە زياتكەرلىك كۋيزدەن وتەدى.
سىناقتاردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ءار ساناتتاعى ۇزدىك كوماندالار انىقتالادى.
- ءبىرىنشى ورىنعا - 600 مىڭ تەڭگە، ەكىنشى ورىنعا - 450 مىڭ تەڭگە، ءۇشىنشى ورىنعا 300 مىڭ تەڭگە اقشالاي سىيلىق قاراستىرىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مارافونعا 6-10 سىنىپ وقۋشىلارى، كوللەدجدەر مەن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى، پەداگوگتەر، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر، اتا-انالار، سونداي-اق ماماندىعى مەن قىزمەت تۇرىنە قاراماستان بارلىق نيەت ءبىلدىرۋشى قاتىسا الادى.
جوبا قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە وتەدى.
قاتىسۋشىلاردى تىركەۋ بيىل قىركۇيەك ايىندا جوبانىڭ رەسمي سايتىندا باستالادى.
جوبا اياسىندا كۇزدە ەلوردادا ادەبي كەزدەسۋلەر، جالپى حالىقتىق كىتاپ وقۋلار، كىتاپ جوبالارى، اعارتۋشىلىق اكسيالار جانە باسقا دا ءىس- شارالار وتكىزۋ جوسپارلانعان. ۇيىمداستىرۋشىلار بۇل شارالار كىتاپ وقۋعا قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرۋعا، وتاندىق ادەبيەتتى قولداۋعا جانە ۇزدىكسىز ءبىلىم الۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، «كىتاپ وقيتىن ۇلت» مارافونىنا 1 ميلليوننان استام ادام قاتىسادى.