استانادا «102» قىزمەتىنىڭ وپەراتورىن بالاعاتتاعان ەر ادام سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - قالا تۇرعىنى «102» ارناسىنا قوڭىراۋ شالۋ بارىسىندا وپەراتوردىڭ اتىنا بالاعات سوزدەر ايتىپ، ق ر ق ك-نىڭ 378-بابىنىڭ 1-بولىگىندە كوزدەلگەن «بيلىك وكىلىن ءوز قىزمەتتىك مىندەتتەرىن اتقارۋ كەزىندە قورلاۋ» قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىعىن جاساعان.
سوت تالقىلاۋى بارىسىندا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى سوتتالۋشىنىڭ كىناسىن تولىق دالەلدەدى.
سوت ۇكىمىمەن وعان 30 ساعات قوعامدىق جۇمىستارعا تارتۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىندالدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.
استانا پروكۋراتۋراسى توتەنشە قىزمەتتەردىڭ قىزمەتكەرلەرى كۇن سايىن ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ، ءوز مىندەتتەرىن جوعارى جاۋاپكەرشىلىكپەن اتقاراتىنىن ەسكە سالدى. بيلىك وكىلىن قىزمەتتىك مىندەتتەرىن اتقارۋ كەزىندە قورلاۋ قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعادى.