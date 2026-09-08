استانادا 10-سىنىپ وقۋشىسى 300 گە جۋىق كىتاپ وقىعان
استاناداعى №91 گيمنازيانىڭ 10-سىنىپ وقۋشىسى، 15 جاستاعى مارلەن نەسىپقۇلوۆ جۇزدەگەن كىتاپ وقىپ، نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنە تۇسۋگە دايىندالىپ ءجۇر.
مەكتەپ وقۋشىسى كىتاپ وقۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعى تۋرالى ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ەلوردا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مارلەن نەسىپقۇلوۆ بالا كۇنىنەن قالىپتاسقان ادەبيەتكە دەگەن قىزىعۋشىلىقتى جىلدار بويى ساقتاپ، كىتاپ وقۋعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتى تۇراقتى ادەتكە اينالدىرۋعا بولاتىنىن كورسەتىپ كەلەدى.
ونىڭ كىتاپقا دەگەن قىزىعۋشىلىعى اجەسىنىڭ ۇيىقتار الدىندا ەرتەگى وقىپ بەرۋىنەن باستالعان. العاش وقىعان شىعارمالارىنىڭ قاتارىندا دراگۋنسكيي مەن چۋكوۆسكييدىڭ ەرتەگىلەرى جانە شاعىن اڭگىمەلەر جيناعى بولدى.
كەيىن كىتاپ وقۋ ونىڭ ءومىر سالتىنا اينالعان. مارلەن وسى ۋاقىتقا دەيىن 30 -گە جۋىق كىتاپ وقىپ شىققان. ونىڭ شامامەن 150 ءىن بالا كەزىندە وقىسا، مەكتەپ باعدارلاماسى اياسىندا تاعى 135 شىعارمامەن تانىسقان. ول ءارتۇرلى جانرداعى كىتاپتاردى ۇناتادى جانە شىعارمانى كوبىنە كوڭىل كۇيىنە قاراي تاڭدايدى.
بۇرىن بوس ۋاقىتى كوبىرەك بولعان كەزدە كىتاپتى بىرىنەن سوڭ ءبىرىن وقىپ شىعاتىن. قازىر دە بۇل ادەتىنەن قول ۇزگەن جوق. تەك شىعارمانى بۇرىنعىداي رەتىمەن ەمەس، كوڭىل كۇيىنە قاراي تاڭدايدى. ورتا ەسەپپەن ءبىر كىتاپتى ءبىر اپتا شاماسىندا اياقتايدى.
ول ءۇشىن كىتاپ وقۋ - وزگەلەردەن ەرەكشەلەنۋدىڭ جولى ەمەس، ءوزىنىڭ تاڭداۋى مەن قىزىعۋشىلىعى.
10-سىنىپ وقۋشىسىنىڭ بولاشاققا جوسپارى دا اۋقىمدى. مەكتەپتى بىتىرگەن سوڭ نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنە وقۋعا ءتۇسۋدى جوسپارلاپ وتىر. ال دەمالىس كەزىندە دە كىتاپ وقۋدى توقتاتپاق ەمەس.
مۇنداي مىسالدار قازىرگى جاستاردىڭ ءبىلىم الىپ، ۇلكەن ماقساتتارعا ۇمتىلا ءجۇرىپ، ادەبيەتكە دەگەن شىنايى قىزىعۋشىلىعىن ساقتاي الاتىنىن كورسەتەدى.