استانادا 1-سىنىپقا قۇجات قابىلداۋ باستالدى
استانا. قازاقپارات - استانادا بۇگىن قالا بويىنشا بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىندا 1-سىنىپقا قۇجات قابىلداۋ باستالدى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
قۇجاتتار وفلاين جانە ونلاين فورماتتا قابىلدانىپ جاتىر. ونلاين قابىلداۋ جۇيەسى تۇراقتى جۇمىس ىستەپ تۇر.
1-سىنىپقا قابىلداۋ ءۇشىن قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى:
• اتا-اناسىنىڭ نەمەسە زاڭدى وكىلىنىڭ ءوتىنىشى؛
• № 065/ۋ نىسانىنداعى مەديتسينالىق انىقتاما؛
• № 052-2/ۋ نىسانىنداعى بالانىڭ دەنساۋلىق پاسپورتى؛
• 3×4 س م ولشەمىندەگى 2 فوتوسۋرەت.
قۇجات قابىلداۋ 27-مامىر مەن 31-تامىز ارالىعىندا جۇزەگە اسىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ۇكىمەتتەگى بريفينگتە وقۋشىلار ءۇشىن ءبولىم بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ (ب ج ب) مەن توقساندىق جيىنتىق باعالاۋدى (ت ج ب) الىپ تاستاۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن بولاتىن.