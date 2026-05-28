KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا 1-سىنىپقا قۇجات قابىلداۋ باستالدى

    استانا. قازاقپارات - استانادا بۇگىن قالا بويىنشا بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىندا 1-سىنىپقا قۇجات قابىلداۋ باستالدى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.

    Астанада 1-сыныпқа құжат қабылдау басталды
    فوتو: استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى

    قۇجاتتار وفلاين جانە ونلاين فورماتتا قابىلدانىپ جاتىر. ونلاين قابىلداۋ جۇيەسى تۇراقتى جۇمىس ىستەپ تۇر.

    1-سىنىپقا قابىلداۋ ءۇشىن قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى:

    • اتا-اناسىنىڭ نەمەسە زاڭدى وكىلىنىڭ ءوتىنىشى؛

    • № 065/ۋ نىسانىنداعى مەديتسينالىق انىقتاما؛

    • № 052-2/ۋ نىسانىنداعى بالانىڭ دەنساۋلىق پاسپورتى؛

    • 3×4 س م ولشەمىندەگى 2 فوتوسۋرەت.

    قۇجات قابىلداۋ 27-مامىر مەن 31-تامىز ارالىعىندا جۇزەگە اسىرىلادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ۇكىمەتتەگى بريفينگتە وقۋشىلار ءۇشىن ءبولىم بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ (ب ج ب) مەن توقساندىق جيىنتىق باعالاۋدى (ت ج ب) الىپ تاستاۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن بولاتىن.

    قوعام ءبىلىم جانە عىلىم استانا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور