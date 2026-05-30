استانادا 1-سىنىپقا ۇشەم قابىلداندى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ءبىرىنشى سىنىپقا قۇجات قابىلداۋ ناۋقانى باستالعاننان كەيىن ءبىر مەكتەپكە ءبىر ءۇيدىڭ ۇشەم بالاسى قاتار قابىلداندى.
استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 37-مەكتەپ-ليتسەينە كۇنتۋعان باقىت، ايتۋعان باقىت جانە نۇرتۋعان باقىت ەسىمدى ۇشەمدەر قۇجات تاپسىرعان.
جاڭا وقۋ جىلىندا ولار ءبىرىنشى سىنىپتا قازاق تىلىندە ءبىلىم الادى.
- قۇلىنشاقتارىمىزدىڭ قادامدارى قۇتتى بولىپ، ءبىلىم جولىندا بيىك بەلەستەردى باعىندىرسىن. ەلىن سۇيەتىن، تاربيەلى ءارى ءبىلىمدى ازامات بولىپ وسسە ەكەن دەيمىز، - دەيدى اتا-انالارى.
ءبىر وتباسىنىڭ ءۇش پەرزەنتىنىڭ مەكتەپ تابالدىرىعىن قاتار اتتاۋى اتا-انالار ءۇشىن دە، ءبىلىم ورداسى ءۇشىن دە ەرەكشە وقيعا بولدى.
ايتا كەتەيىك، استانا قالاسىندا 1-سىنىپقا قۇجات قابىلداۋ 27-مامىر مەن 31-تامىز ارالىعىندا جۇرگىزىلەدى.