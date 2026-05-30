KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا 1-سىنىپقا ۇشەم قابىلداندى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ءبىرىنشى سىنىپقا قۇجات قابىلداۋ ناۋقانى باستالعاننان كەيىن ءبىر مەكتەپكە ءبىر ءۇيدىڭ ۇشەم بالاسى قاتار قابىلداندى.

    ا
    Фото: Астана әкімдігі

    استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 37-مەكتەپ-ليتسەينە كۇنتۋعان باقىت، ايتۋعان باقىت جانە نۇرتۋعان باقىت ەسىمدى ۇشەمدەر قۇجات تاپسىرعان.

    جاڭا وقۋ جىلىندا ولار ءبىرىنشى سىنىپتا قازاق تىلىندە ءبىلىم الادى.

    - قۇلىنشاقتارىمىزدىڭ قادامدارى قۇتتى بولىپ، ءبىلىم جولىندا بيىك بەلەستەردى باعىندىرسىن. ەلىن سۇيەتىن، تاربيەلى ءارى ءبىلىمدى ازامات بولىپ وسسە ەكەن دەيمىز، - دەيدى اتا-انالارى.

    ءبىر وتباسىنىڭ ءۇش پەرزەنتىنىڭ مەكتەپ تابالدىرىعىن قاتار اتتاۋى اتا-انالار ءۇشىن دە، ءبىلىم ورداسى ءۇشىن دە ەرەكشە وقيعا بولدى.

    ايتا كەتەيىك، استانا قالاسىندا 1-سىنىپقا قۇجات قابىلداۋ 27-مامىر مەن 31-تامىز ارالىعىندا جۇرگىزىلەدى.

    قوعام ءبىلىم جانە عىلىم استانا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور