استانا - ىستانبۇل باعىتى بويىنشا رەيستەر سانى ارتتى
استانا. KAZINFORM - استانا حالىقارالىق اۋەجايىنان ىستانبۇلعا قاتىنايتىن تۇراقتى رەيستەر سانى كوبەيدى.
بۇعان دەيىن بۇل باعىت بويىنشا اپتاسىنا 11 رەيس ورىندالسا، ەندى ولاردىڭ سانى 14 كە جەتتى. وسىلايشا، رەيستەر كۇن سايىن ەكى رەت ورىندالاتىن بولدى.
رەيس جيىلىگىنىڭ ارتۋى جولاۋشىلارعا ۇشۋ ۋاقىتىن تاڭداۋدا قوسىمشا مۇمكىندىك بەرەدى. ىستانبۇل ارقىلى ەۋروپا، ازيا، افريكا جانە امەريكا ەلدەرىنە ءارى قاراي ۇشۋعا دا بولادى.
جازعى ماۋسىمدا استانادان انتالياعا دا كۇن سايىن تىكەلەي رەيستەر ورىندالادى. بۇل قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى اۋە قاتىناسىنىڭ جازعى كەزەڭدەگى مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ورال اۋەجايىنان ماسكەۋگە تىكەلەي رەيس اشىلاتىنىن حابارلاعان ەدىك.