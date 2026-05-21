استانا مەيرامحانالارىندا ءيت ەتى قولدانىلىپ جاتقانى راس پا
استانا. KAZINFORM - استانادا ءيت ەتىنىڭ قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىندا ساتىلىپ جاتقانى تۋرالى اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيدى. بۇل تۋرالى «استانا ۆەتسەرۆيس» كوممۋنالدىق مەملەكەتتىك كاسىپورنى ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، اتالعان قاۋەسەتتەر 2023-جىلى اقمولا وبلىسىندا تىركەلگەن وقيعالارمەن بايلانىستى. سول كەزدە جانۋار تەكتەس ونىمدەردىڭ زاڭسىز اينالىمى انىقتالىپ، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى تاراپىنان ءتيىستى تەكسەرۋ جۇرگىزىلگەن. ناتيجەسىندە كىنالى تۇلعالار سوت شەشىمىمەن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردا اۋماعىندا مەيرامحانالاردا، كافەلەر مەن اسحانالاردا ءيت ەتىن جەتكىزۋ، ساتۋ نەمەسە پايدالانۋ فاكتىلەرى رەسمي تۇردە تىركەلمەگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق، ۆەتەريناريالىق-سانيتاريالىق باقىلاۋ ەلوردادا تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلەتىنى اتاپ ءوتىلدى.
ايتا كەتەيىك، جەتىسۋ وبلىسىندا ءيت اسىراۋشىلارعا عىلىمي قولداۋ كورسەتەتىن ۇلتتىق ورتالىق اشىلاتىنى بەلگىلى بولدى.
بۇعان دەيىن وسكەمەن قالاسىندا بۇرالقى يتتەردىڭ قاپتاپ جۇرگەنىن، اسىرەسە جىبەك-ماتالار كومبيناتى ىقشاماۋدانى مەن احمەر كەنتىنىڭ تۇرعىندارى جيى ايتىپ ءجۇر. ال جانۋارلار جاناشىرلارى مۇنداي جاعدايعا كەيدە ادامداردىڭ وزدەرى كىنالى ەكەنىن العا تارتادى.