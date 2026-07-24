استانا تۇرعىنى جالعان چەكپەن بازاردان تاۋار الىپ جۇرگەن
استانا. KAZINFORM - استانادا جالعان تولەم چەگىن كورسەتىپ، بازارداعى ساتۋشىلاردى الداپ جۇرگەن 34 جاستاعى تۇرعىننىڭ زاڭسىز ارەكەتى اشكەرە بولدى.
تەرگەۋ كەزىندە انىقتالعانداي، كۇدىكتى ساۋدا ورىندارىن ادەيى ارالاپ، ءوزىن قاراپايىم ساتىپ الۋشى رەتىندە تانىستىرعان. كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك تاڭداعان سوڭ، اقشانى موبيلدى قوسىمشا ارقىلى اۋدارعانداي كەيىپ تانىتىپ، قولدان جاسالعان تولەم چەگىن كورسەتكەن. اقشا شوتقا ءتۇستى دەپ سەنگەن ساتۋشىلار تاۋاردى كۇدىكتىگە ءوز قولىمەن بەرگەن.
- بۇل - ونىڭ العاشقى الاياقتىعى ەمەس. كۇدىكتى بۇعان دەيىن دە ءدال وسىنداي ايلامەن بىرنەشە ساۋداگەردى الداعانى انىقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ وزگە دە وسىعان ۇقساس قىلمىستارعا قاتىسى بار-جوعى تەكسەرىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى پوليتسيا.
اتالعان فاكتى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
پوليتسيا ساۋداگەرلەر مەن كاسىپكەرلەرگە تولەمنىڭ ناقتى بانك شوتىنا تۇسكەنىنە كوز جەتكىزبەيىنشە، تاۋاردى ساتىپ الۋشىعا بەرمەۋدى ەسكەرتتى.