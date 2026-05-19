استانا پروكۋراتۋراسى ينۆەستوردىڭ قۇقىقىعىن قورعاپ، 20 ميلليون دوللارلىق جوبانى ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ ۇيلەستىرۋمەن جاڭا سەح سالىپ جاتقان «كومەك ماشينەري قازاقستان» ج ش س-ءنىڭ قۇقىعىن قورعادى.
بۇل تۋرالى قالالىق پروكۋراتۋرا ءمالىم ەتتى.
كومپانيا نارىقتا 2008-جىلدان بەرى جۇمىس ىستەيدى، جۇك تەحنيكاسىنا قىزمەت كورسەتۋگە جانە جوندەۋگە ماماندانعان.
- شەتەلدىك ينۆەستيتسيالار ەسەبىنەن ىسكە اسىرىلاتىن جوبانىڭ جالپى قۇنى 20 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايدى. نىساندى ىسكە قوسۋ 50 جاڭا جۇمىس ورنىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتىنشە، ينۆەستور مەملەكەتتىك ساراپتامادان ءوتۋ كەزىندە كەدەرگىلەرگە تاپ بولعان. سۋ قورعاۋ بەلدەۋىنىڭ شەكارالارىن اۋىستىرۋ قاجەتتىلىگى تۋىنداعان. سونىمەن قاتار، كومپانياعا قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىستارىنا (ق م ج) رۇقسات بەرمەي قويعان.
وسى ماسەلەگە قاتىستى قالا پروكۋراتۋراسى ۋاكىلەتتى ورگاندارمەن كەڭەس وتكىزگەن. قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە اكىمدىك سۋ قورعاۋ بەلدەۋىنىڭ شەكاراسىن اۋىستىرۋ تۋرالى قاۋلى شىعارىپ، ال ينۆەستورعا ق م ج جۇرگىزۋگە تالون بەرىلگەن.
بۇگىنگى تاڭدا ينۆەستوردىڭ قۇقىقتارى قورعالعان، سەح قۇرىلىسى باستالدى.