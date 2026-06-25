استاناداعى مۇراجاي ەل اراسىندا ساقتالعان كونە جادىگەرلەردى قابىلدايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان جانە ورتالىق ازيا تاريحىن زەرتتەۋ ينستيتۋتى ۇلتتىق تاريحي-مادەني مۇرانى ساقتاۋ، زەرتتەۋ جانە بولاشاق ۇرپاققا جەتكىزۋ ماقساتىندا مۋزەي قورىن تولىقتىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
وسىعان بايلانىستى ينستيتۋت ازاماتتاردان، كوللەكسيونەرلەردەن، عىلىمي ۇيىمداردان جانە مادەنيەت سالاسى ماماندارىنان تاريحي قۇندىلىعى بار زاتتاردى قابىلدايتىنىن حابارلايدى.
ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - حالقىمىزدىڭ وتكەنىن ايعاقتايتىن جادىگەرلەردى جوعالتپاي، ولاردى عىلىمي اينالىمعا ەنگىزىپ، ەكسپوزيتسيالىق جانە زەرتتەۋ قورلارىن تولىقتىرۋ. ءاربىر زات - ۇلت تاريحىنىڭ ءبىر بولشەگى. سول سەبەپتى سىزدەردىڭ قولدارىڭىزدا ساقتالعان مۇرالار ەلىمىزدىڭ عىلىمي قاۋىمداستىعى مەن بولاشاق زەرتتەۋشىلەر ءۇشىن ۇلكەن ماڭىزعا يە.
قابىلداناتىن ماتەريالداردىڭ تولىق ءتىزىمى:
1. جازبا دەرەك ماتەريالدارى:
- قولجازبالار، حاتتار، كۇندەلىكتەر؛
- سيرەك باسىلىمدار، كونە كىتاپتار؛
- تاريحي قۇجاتتاردىڭ كوشىرمەلەرى؛
- اق-قارا ءتۇستى جانە العاشقى ءتۇستى فوتوسۋرەتتەر.
2. ەتنوگرافيالىق تۇرمىستىق بۇيىمدار:
- اعاشتان، تەرىدەن، سۇيەكتەن، مەتالدان جاسالعان ءۇي-جاي، شارۋاشىلىق زاتتارى؛
- تۇرمىستىق ىدىستار، قۇرالدار.
3. كىلەم جانە كيىز بۇيىمدارى:
- الاشا، تەكەمەت، سىرماق، تۇسكيىز، ويۋلى كىلەمدەر؛
- وڭىرلىك ستيلدەگى ءداستۇرلى توقىمالار.
4. ءداستۇرلى ۇلتتىق كيىمدەر:
- ىشىك، تون، شەكپەن، كۇپى؛
- باس كيىمدەر: تيىنسىز، تىماق، بورىك؛
- اياق كيىمدەر: ساپتاما ەتىك، ءماسى، كەبىس؛
- ايەلدەر مەن ەرلەردىڭ سالتتىق، كۇندەلىكتى كيىم ۇلگىلەرى.
5. باعالى مەتالداردان جاسالعان بۇيىمدار:
- كۇمىستەن، التىننان، جەزدەن جاسالعان زەرگەرلىك اشەكەيلەر؛
- وڭىرجيەكتەر، شاشباۋلار، ساقينالار، جۇزىكتەر، قاپسىرمالار.
6. نۋميزماتيكا ماتەريالدارى:
- كونە تيىندار، شاقالار؛
- وردەندەر، مەدالدار، اسكەري بەلگىلەر جانە ماراپاتتاۋ كۋالىكتەرى.
7. كەزدەيسوق تابىلعان ارحەولوگيالىق ولجالار:
- قولا، تەمىر ءداۋىرىنىڭ، ەرتە ورتاعاسىرلىق كەزەڭنىڭ زاتتارى؛
- تۇرمىستىق، اشەكەيلىك جانە شارۋاشىلىق قۇرالدارى.
(قۇقىقتىق تالاپتارعا سايكەس راسىمدەۋ ينستيتۋت تاراپىنان جۇرگىزىلەدى.)
8. كونە مۋزىكالىق اسپاپتار:
- دومبىرا، قوبىز، سازسىرناي، اساتاياق، دابىل؛
- وڭىرلىك مەكتەپتەردىڭ ەرەكشەلىكتەرىن كورسەتەتىن ۇلگىلەر.
9. قارۋ-جاراق جانە ات ابزەلدەرى:
- قىلىش، نايزا، قانجار، ساداق؛
- ەر-توقىم، ومىلدىرىك، جۇگەن، ۇزەڭگى جانە باسقا دا ات ابزەلدەرى.
مۋزەيلىك پاسپورتتاۋ
ينستيتۋتقا تاپسىرىلعان ءاربىر زات ارنايى مۋزەيلىك پاسپورتپەن راسىمدەلەدى. پاسپورتتا:
- بۇيىمنىڭ شىققان جەرى؛
- ونى جاساعان شەبەر نەمەسە اۋلەت؛
- تاريحي كەزەڭى؛
- يەسى نەمەسە تاپسىرۋشىلار جونىندەگى مالىمەت؛
- تابىلعان نەمەسە ساقتالعان ورنى؛
- عىلىمي سيپاتتاماسى؛
- فوتوماتەريالدارى تولىق كورسەتىلەدى.
بۇل قۇجات بۇيىمنىڭ عىلىمي قۇندىلىعىن انىقتاۋعا، ونىڭ تاريحتاعى ورنىن بەلگىلەۋگە جانە كەلەشەك زەرتتەۋلەرگە نەگىز بولۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ىنتىماقتاستىق جانە قابىلداۋ ءتارتىبى
ينستيتۋت بارلىق زاتتاردى ەرىكتى نەگىزدە قابىلدايدى. ەگەر ازاماتتار وزدەرىندەگى جادىگەرلەردى ۇزاق مەرزىمگە ساقتاۋعا تاپسىرعىسى كەلسە، ينستيتۋت ولارعا ارنايى ساقتاۋ-تاپسىرۋ اكتىلەرىن راسىمدەيدى.
قاجەت بولعان جاعدايدا ماماندار زاتتاردى قابىلداۋ ءۇشىن شىعا الادى.
بايلانىس جانە كەڭەس الۋ
📞 تەلەفون: 87763011111
📱 WhatsApp: 87755377772